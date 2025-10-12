Video Resumen | Croacia, a un paso de clasificar al Mundial 2026

La Selección de Croacia logró una importante victoria ante Gibraltar en la Jornada 8 de las eliminatorias de UEFA de cara al Mundial de 2026.

Invictos en la fase de grupos hasta el momento, los croatas recibieron a una desalmada Gibraltar que está más que eliminada de la Copa del Mundo del próximo verano.

PUBLICIDAD

Pese al amplio favoritismo de Croacia para llevarse el partido, los locales esperaron media hora del primer tiempo para abrir el marcador gracias a la definición de Toni Fruk.

Croacia fulminaría al rival hasta poco antes de los últimos 10 minutos de juego con el segundo gol cortesía de Luka Sucic.

Cuando parecía que el marcador no se movería más, Martin Erlic sentenció la goleada y la victoria para el cuadro de Luka Modric, quien entró de cambio al segundo tiempo y jugó poco más de 20 minutos.