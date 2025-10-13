La Selección de Islandia sacó un importante empate ante Franica en las Eliminatorias mundialistas para apretar la carrera por el liderato del Grupo D.

Pese al dominio de los galos, el marcador se movió primeramente a favor de los locales cuando el primer tiempo parecía transcurrir sin jugadas de verdadero peligro.

Al 39', Victor Palsson logró colar el balón tras un centro nacido de un balón parado cerca del área grande. La suerte acompañó a los islandeses tras una serie de rebotes que la defensa francesa no pudo despejar.

Islandia se fue al descanso con la ventaja. El segundo tiempo fue mucho más activo en cuanto goles, pues Francia remontaría y después regalaría el empate minutos después.

En menos de 10 minutos cayoeron tres goles. Primero al 62', Christopher Nkunku encontró el merecido descuento para Francia. La narrativa del partido cambió con el gol, ya que cinco minutos más tarde los galos le dieron la vuelta al juego con la gran jugada por la banda y el remate cruzado de Mateta.

Pero la respuesta de los locales fue rápida y oportuna. Al 70', una buena jugada de conjunto dejó a Hlynsson habilitado tras las espaldas de los defensas y definió de gran forma al ángulo para el 2-2.