    Francia

    Resumen Islandia vs. Francia: Goles, highlights y resultado eliminatorias Mundial 2026

    Los islandeses lograron un importante empate tras haber sido remontados en el segundo tiempo.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Qué locura de partido! Kristian Hlynsson iguala el partido 2-2

    La Selección de Islandia sacó un importante empate ante Franica en las Eliminatorias mundialistas para apretar la carrera por el liderato del Grupo D.

    Pese al dominio de los galos, el marcador se movió primeramente a favor de los locales cuando el primer tiempo parecía transcurrir sin jugadas de verdadero peligro.

    PUBLICIDAD

    Al 39', Victor Palsson logró colar el balón tras un centro nacido de un balón parado cerca del área grande. La suerte acompañó a los islandeses tras una serie de rebotes que la defensa francesa no pudo despejar.

    Islandia se fue al descanso con la ventaja. El segundo tiempo fue mucho más activo en cuanto goles, pues Francia remontaría y después regalaría el empate minutos después.

    En menos de 10 minutos cayoeron tres goles. Primero al 62', Christopher Nkunku encontró el merecido descuento para Francia. La narrativa del partido cambió con el gol, ya que cinco minutos más tarde los galos le dieron la vuelta al juego con la gran jugada por la banda y el remate cruzado de Mateta.

    Pero la respuesta de los locales fue rápida y oportuna. Al 70', una buena jugada de conjunto dejó a Hlynsson habilitado tras las espaldas de los defensas y definió de gran forma al ángulo para el 2-2.

    Francia cortó una racha de tres victorias consecutivas, pero se mantiene invicta, mientras que Islandia no pierde desde hace tres jornadas y mete presión como segundo de grupo.

    Relacionados:
    FranciaIslandiaEliminatorias UEFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD