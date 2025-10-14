Video ¡GOLAZO DE EZE! Engancha hacia el centro y marca el quinto gol para Inglaterra sobre Letonia

Inglaterra clasificó al Mundial 2026 con todos los honores y deberes hechos a la perfección. Básicamente impoluto.

Y es que en su juego seis, de ocho de eliminatoria de la UEFA, goleó 5-0 a Letonia y no recibió gol. Con lo que sumó 18 puntos, muy lejos de su más cercano perseguidor del Grupo K, Albania, que suma 11 puntos restándole seis por disputar.

Si eso fuera poco, lo logró con un hito futbolístico más. Sin recibir gol, porque alcanzó 18 goles a favor sin ninguno en contra.

Además, la tarde de este martes firmó su boleto como visitante en el Estadio Daugava.

Los goles del partido fueron obra de Gordon a los 26 minutos, de Harry Kane a los 44 y 45+4, de Tonisevs en propia puerta y finalmente de Eze a los 86.

Por supuesto que el cuadro dirigido por Tomas Tuchel dominó todo el partido y además fue preciso, y concreto, frente al arco de Zviedris.

Inglaterra llegó a 18 puntos en el Grupo K de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA. Albania le sigue con 11 unidades. Serbia con 10, Letonia con 5 y en el fondo del sector, Andorra con uno.