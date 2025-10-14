    Mundial 2026

    Inglaterra golea a Letonia y avanza con honores al Mundial 2026

    El conjunto inglés logró su pase a la competencia con paso perfecto, seis victorias en el mismo número de partidos y sin recibir gol.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡GOLAZO DE EZE! Engancha hacia el centro y marca el quinto gol para Inglaterra sobre Letonia

    Inglaterra clasificó al Mundial 2026 con todos los honores y deberes hechos a la perfección. Básicamente impoluto.

    Y es que en su juego seis, de ocho de eliminatoria de la UEFA, goleó 5-0 a Letonia y no recibió gol. Con lo que sumó 18 puntos, muy lejos de su más cercano perseguidor del Grupo K, Albania, que suma 11 puntos restándole seis por disputar.

    PUBLICIDAD

    Si eso fuera poco, lo logró con un hito futbolístico más. Sin recibir gol, porque alcanzó 18 goles a favor sin ninguno en contra.

    Además, la tarde de este martes firmó su boleto como visitante en el Estadio Daugava.

    Los goles del partido fueron obra de Gordon a los 26 minutos, de Harry Kane a los 44 y 45+4, de Tonisevs en propia puerta y finalmente de Eze a los 86.

    Por supuesto que el cuadro dirigido por Tomas Tuchel dominó todo el partido y además fue preciso, y concreto, frente al arco de Zviedris.

    Inglaterra llegó a 18 puntos en el Grupo K de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA. Albania le sigue con 11 unidades. Serbia con 10, Letonia con 5 y en el fondo del sector, Andorra con uno.

    Video ¡DOBLETE DE HARRY KANE! Penal convertido e Inglaterra amplía ventaja para el conjunto ingles

    Más sobre Mundial 2026

    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara
    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara
    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara

    Los partidos que ha jugado México en Guadalajara

    Copa Mundial de Futbol 2026.
    12 fotos
    1 min
    Japón derrota a Brasil por primera vez en su historia rumbo al Mundial 2026

    Japón derrota a Brasil por primera vez en su historia rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver Argentina vs. Venezuela, amistoso internacional

    Horario y dónde ver Argentina vs. Venezuela, amistoso internacional

    1 min
    Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver México vs. Ecuador, amistoso rumbo al Mundial 2026

    1 min
    Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Italia vs. Israel de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFAInglaterraLetonia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD