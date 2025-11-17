Países Bajos vs. Lituania se juega en el cierre de la Fase de Grupos en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en el que la Oranje sólo necesitará del sello que lo clasifique hacia la justa, pues virtualmente ya se encuentra clasificada por diferencia de goles.

La Selección de Países Bajos tiene 17 puntos, tres más que Polonia, pero con 13 goles de diferencia con los polacos, por lo que estos necesitan golear a Malta y que la Oranje sea goleada por Lituania, última dentro del Grupo G.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS VS. LITUANIA DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

El único antecedente entre estas selecciones se dio en septiembre pasado dentro de esta misma eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y Países Bajos se impuso con un apretado 2-3.

La Oranje quiere acabar las eliminatorias con paso invicto, saldo de cinco victorias y dos empates hasta el momento, mientras que Lituania busca acabar la Fase de Grupos con al menos un triunfo, pues en siete juegos tiene tres empates y cuatro descalabros.