    Mundial 2026

    Países Bajos vs. Lituania: horario y dónde ver el partido de eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial 2026

    Virtualmente la Oranje tiene el pase al Mundial 2026 y deberá certificarlo frente al sotanero del Grupo G.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así puedes ver el partido Países Bajos vs. Lituania de eliminatorias de UEFA

    Países Bajos vs. Lituania se juega en el cierre de la Fase de Grupos en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en el que la Oranje sólo necesitará del sello que lo clasifique hacia la justa, pues virtualmente ya se encuentra clasificada por diferencia de goles.

    La Selección de Países Bajos tiene 17 puntos, tres más que Polonia, pero con 13 goles de diferencia con los polacos, por lo que estos necesitan golear a Malta y que la Oranje sea goleada por Lituania, última dentro del Grupo G.

    PUBLICIDAD

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PAÍSES BAJOS VS. LITUANIA DE ELIMINATORIAS DE LA UEFA RUMBO AL MUNDIAL 2026

    El único antecedente entre estas selecciones se dio en septiembre pasado dentro de esta misma eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026 y Países Bajos se impuso con un apretado 2-3.

    La Oranje quiere acabar las eliminatorias con paso invicto, saldo de cinco victorias y dos empates hasta el momento, mientras que Lituania busca acabar la Fase de Grupos con al menos un triunfo, pues en siete juegos tiene tres empates y cuatro descalabros.

    • Cuándo es el Países Bajos vs. Lituania rumbo al Mundial 2026: el partido es el lunes 17 de noviembre en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam.
    • A qué hora es el Países Bajos vs. Lituania rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 13:45 horas tiempo del Centro de México; 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Países Bajos vs. Lituania rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo por la señal de ViX para Estados Unidos.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL

    Partidos hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias UEFA Mundial 2026 y NFL

    1 min
    La Selección Mexicana llega a San Antonio para enfrentar a Paraguay

    La Selección Mexicana llega a San Antonio para enfrentar a Paraguay

    1 min
    Cristiano Ronaldo manda mensaje a Portugal tras conseguir su boleto al Mundial

    Cristiano Ronaldo manda mensaje a Portugal tras conseguir su boleto al Mundial

    1 min
    Albania vs Inglaterra, resumen, goles del partido de eliminatoria mundialista UEFA

    Albania vs Inglaterra, resumen, goles del partido de eliminatoria mundialista UEFA

    1 min
    Ucrania elimina a Islandia sobre la hora y clasifica al repechaje del Mundial 2026

    Ucrania elimina a Islandia sobre la hora y clasifica al repechaje del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Eliminatorias UEFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX