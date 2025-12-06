Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Seattle
Son seis los duelos que se jugarán en Seattle para la Copa del Mundo, cuatro de la fase de grupos
Tras el sorteo del viernes 5 de diciembre, ya se conocen como quedaron conformados los 12 grupos del Mundial 2026 y con ello cuáles son los partidos a disputarse en esa primera fase.
Un día más tarde se dio a conocer el calendario completo con sede, fecha y horario, y la ciudad de Seattle en el Oeste de Estados Unidos albergará cinco duelos harto interesantes.
El Estadio Seattle ( Lumen Field) casa de Seattle Seahawks de la NFL y de Seattle Sounders de la MLS será la sede de dichos encuentros en el que Egipto tendrá un par de partidos.
Serán cuatro duelos de la fase de grupos, uno de dieciseisavos y uno más de octavos de final en donde terminará su participación en el Mundial de 2026.
¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA CIUDAD DE SEATTLE EN EL MUNDIAL 2026?
El Estadio Seattle albergará un par de duelos del Grupo G con Bélgica, Egipto e Irán como protagonistas. Uno del B, con el anfitrión como protagonista ante Australia.
Y uno más de del Grupo B con Catar y un ganador del repechaje europeo.
Estos son los partidos que se disputarán en la ciudad de Seatte:
FASE DE GRUPOS
Lunes 15 de junio de 2026
- Bélgica vs. Egipto, Grupo G, 1:00 pm centro de México, en los Estados Unidos 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
Viernes 19 de junio 2026
- Estados Unidos vs. Australia, Grupo D, 1:00 pm centro de México, en los Estados Unidos 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
Miércoles 24 de junio de 2026
- ITL/NRL/WAL/BIH vs. Catar, Grupo B, 1:00 pm centro de México, en los Estados Unidos 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.
Viernes 26 de junio de 2026
- Egipto vs. Irán, Grupo G, 9:00 pm centro de México, en los Estados Unidos a las 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT.
DIECISEISAVOS DE FINAL
Miércoles 1 de julio
- Partido 82: 1G vs. 3A/E/H/I/J
OCTAVOS DE FINAL
Lunes 6 de julio
- Partido 94: G81 vs. G82