    Bolivia solicitará a FIFA seguridad extra para jugar el Repechaje en México

    La selección boliviana se enfrentará a Surinam en Monterrey en busca de calificar al Mundial 2026.

    Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Futbol, fue cuestionado sobre un posible cambio de sede para que la selección de Bolivia juegue el Repechaje Intercontinental tras los hechos violentos que se han presentado en México los últimos días.

    “La situación en México es crítica, sin embargo, no tenemos alguna información al respecto. Es un torneo de eliminatorias organizado por FIFA, sí que estamos al pendiente y al corriente de cualquier decisión que tome FIFA al respecto”, comenzó diciendo el titular de la FBF.

    Bolivia se enfrentará a Surinam en Monterrey el próximo jueves 26 de marzo. Si gana, la selección boliviana se medirá a Irak por uno de los dos últimos boletos al Mundial 2026.

    Fernando Costa detalló que, en caso de que la sede del Repechaje se mantenga en México, la FBF solicitará a la FIFA incrementar la seguridad para evitar cualquier tipo de incidente.

    “Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad, nosotros también estamos tomando todas las previsiones como delegación.

    “La selección boliviana va a tener un partido de despedida en la ciudad de Santa Cruz el próximo 15 de marzo y horas posteriores se tomará un vuelo a Monterrey para iniciar el trabajo de Repechaje”, señaló.

    Bolivia no se quedará con los brazos cruzados y en lo que tiene respuesta de FIFA, buscará una sede de concentración alternativa.

    “Vamos a planificar una opción, alternativa, en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de Repechaje”, declaró Costa.

    El ganador de esa serie del Repechaje se unirá al Grupo I del Mundial 2026, el cual está integrado por Francia, Senegal y Noruega, para muchos el famoso ‘Grupo de la Muerte’.

    Video México vs. Portugal: Se evalúa el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
