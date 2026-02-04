    México 2026

    México enfrentará a las Leyendas de Brasil en el estadio Banorte

    El Coloso de Santa Úrsula será testigo de un partido que contará con figuras del pasado.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video ¡México enfrentará a Brasil en duelo de leyendas!


    Como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26, el estadio Banorte será escenario de una n oche cargada de nostalgia y grandes recuerdos, cuando México se enfrente a las Leyendas de Brasil.

    En conferencia de prensa se confirmó que el próximo 19 de abril se llevará a cabo este esperado duelo, encabezado por dos íconos del futbol mundial: Rafael Márquez y Ronaldinho.

    Junto a ellos, figuras históricas como P avel Pardo y Andrés Guardado representarán al combinado mexicano, mientras que Marcelo y Edmilson vestirán los colores del conjunto brasileño.

    “Es un honor volver representar a México en un partido especial, compartir cancha con grandes amigos y leyendas, y reencontrarme con la afición en uno de los estadios más emblemáticos”, declaró Paver Pardo.

    Los boletos estarán disponibles a partir del 13 de febrero, con precios desde los 600 pesos o unos 30 dólares.

    Este encuentro revivirá la magia de aquella final de la Copa Confederaciones de 1999 donde el Tri venció a Brasil en una noche que es recordada por los aficionados.

    Será el 28 de marzo cuando el estadio Banorte sea reinaugurado con el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Portugal como parte de su preparación para el Mundial del 2026.

    Video Resumen | Partidazo entre leyendas que termina en victoria para los mexicanos
