México 2026 México enfrentará a las Leyendas de Brasil en el estadio Banorte El Coloso de Santa Úrsula será testigo de un partido que contará con figuras del pasado.

Como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26, el estadio Banorte será escenario de una n oche cargada de nostalgia y grandes recuerdos, cuando México se enfrente a las Leyendas de Brasil.

En conferencia de prensa se confirmó que el próximo 19 de abril se llevará a cabo este esperado duelo, encabezado por dos íconos del futbol mundial: Rafael Márquez y Ronaldinho.

Junto a ellos, figuras históricas como P avel Pardo y Andrés Guardado representarán al combinado mexicano, mientras que Marcelo y Edmilson vestirán los colores del conjunto brasileño.

“Es un honor volver representar a México en un partido especial, compartir cancha con grandes amigos y leyendas, y reencontrarme con la afición en uno de los estadios más emblemáticos”, declaró Paver Pardo.

Los boletos estarán disponibles a partir del 13 de febrero, con precios desde los 600 pesos o unos 30 dólares.

Este encuentro revivirá la magia de aquella final de la Copa Confederaciones de 1999 donde el Tri venció a Brasil en una noche que es recordada por los aficionados.

Será el 28 de marzo cuando el estadio Banorte sea reinaugurado con el enfrentamiento entre la Selección Mexicana y Portugal como parte de su preparación para el Mundial del 2026.