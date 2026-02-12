    Mundial 2026

    Mundial 2026: Estos son los perros robot que tendrá el Estadio Monterrey, ¿qué hacen?

    Así funcionan los perros robot que ayudarán a la policía en el Estadio BBVA durante la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Kevin R. Yu
    Video Sheinbaum aclara si se necesita vacuna de sarampión para el Mundial 2026


    El Estadio Monterrey será pionero en la Copa Mundial de la FIFA 26 al incluir perros robot a su estrategia de seguridad para los cuatro partidos que albergará del torneo.

    El municipio de Guadalupe, donde se encuentra el Estadio BBVA, anunció la creación de la División K9-X que contará con cuatro perros robot táctico; la nueva división está “diseñada para tareas de prevención y disuasión, en apoyo a labores de vigilancia, atención y monitoreo”.

    ¿Cómo funcionan los perros robot que tendrá Monterrey para el Mundial 2026?

    Los perros robot cuentan con cámaras de video, capaces de transmitir imágenes en vivo a la policía, lente de visión nocturna, comando de voz y advertencia. El material con el que están fabricados es muy resistente, lo que les permite entrar a espacios reducidos y abruptos.

    Según el alcalde del municipio de Guadalupe, Héctor García, los perros robot ayudarán por tierra a los policías a intervenir antes que ellos en caso de alguna riña en los partidos que se celebrarán en el Estadio Monterrey en la Copa del Mundo.

    “Que antes de entrar la fuerza pública, el ser humano, entren estos perros robot a intervenir en caso de alguna riña, algún exceso, en caso de alguna persona alcoholizada, etc.

    “Yo creo que va a dar muchos resultados, estamos haciendo el uso de buenos policías, pero además de buena tecnología con el C4 que además le invertimos en un software muy moderno, con drones y ahora con estos perros”, señaló Héctor García.

    El municipio de Guadalupe ha invertido cerca de dos millones y medio de pesos para mejorar e innovar su sistema de seguridad con estos perros robot de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 que inicia el próximo 11 de junio.

    El Estadio Monterrey albergará cuatro partidos, tres de Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final. Además, la selección de Túnez eligió a Monterrey como su sede de concentración y entrenamiento para la justa mundialista.

