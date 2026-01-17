    Sedes Mundial 2026

    Leyendas de México vs. Leyendas FIFA: EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso

    Como parte de las fiestas del Mundial 2026 se celebra un partidazo que reúne a ex figuras del futbol.

    El Gigante de Acero albergará un emocionante juego entre las Leyendas de México contra las Leyendas de FIFA en donde estarán presentes grandes figuras que marcaron época en el futbol mundial en el marco de la próxima Copa del Mundo del 2026.

    El equipo mexicano esta conformado por exjugadores como Luis Hernández, Jared Borgetti, Miguel Layún, Oribe Peralta, , Andrés Guardado, Francisco Palencia y Zague.

    Mientras que en el equipo de FIFA lucen exfutbolistas de talla mundial como A lessandro Del Piero, Francesco Totti, Pepe, Cafú, Carles Puyol, Xavi Hernández e Iker Casillas. Todos dirigidos por el italiano Fabio Capello.

    Sigue aquí las incidencias del encuentro que se juega en la ciudad de Monterrey, sede del Mundial 2026.

