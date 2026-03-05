Mundial 2026 Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026 La seleccionada mexicana de futbol no contuvo las lágrimas por formar parte del comité que elegirá a una niña que representará a la presidenta en inauguración del Mundial 2026.

Video Mundial 2026: Charlyn Corral llora en la mañanera de Claudia Sheinbaum

La histórica seleccionada mexicana de futbol femenil Charlyn Corral protagonizó un conmovedor momento durante la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, la denominada “mañanera”.

Fue este jueves por la mañana que la futbolista no aguantó la emotividad cuando le tocó hablar frente a la mandataria mexicana luego de ser nombrada parte de un comité integrado por tres personalidades del mundo del futbol, todas mujeres, para elegir a la joven que ganará el boleto para el partido inaugural del Mundial 2026 que designada a Sheinbaum Pardo.

“Gracias, papás. Porque me ayudaron a ser quien soy. Se me corta la voz porque las niñas que participen y dominen no sólo es dominar un balón, creo que es ganar un premio pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino.

“Creo que es lindo cuando una niña me representa, no sabía que se momento iba a llegar o no”, dijo Charlyn Corral conmovida por la dinámica del concurso para ganar el boleto 00001 que Gianni Ibfantino, presidente de la FIFA designó a Claudia Sheinbaum, quien dijo no estará en el Estadio Banorte para el México vs. Sudáfrica, sino en el Zócalo de la CDMX, pero eso sí, viendo el partido.

Por su parte, Katia Itzel García, otra de las designadas para integrar al comité que elegirá a la ganadora del boleto presidencial, donde jóvenes de entre 16 y 25 años deben grabar un video donde dominen la pelota durante un minuto y subirlo a la página mundialsocial.gob.mx, dio un discurso muy ad hoc a su profesión.