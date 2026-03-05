    Mundial 2026

    Charlyn Corral llora en plena conferencia de Claudia Sheinbaum sobre el Mundial 2026

    La seleccionada mexicana de futbol no contuvo las lágrimas por formar parte del comité que elegirá a una niña que representará a la presidenta en inauguración del Mundial 2026.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Charlyn Corral llora en la mañanera de Claudia Sheinbaum

    La histórica seleccionada mexicana de futbol femenil Charlyn Corral protagonizó un conmovedor momento durante la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, la denominada “mañanera”.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial
    2 mins

    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026
    1 mins

    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo
    1 mins

    Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?
    1:24

    Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026
    1 mins

    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026
    1 mins

    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guadalajara se emociona a 100 días del Mundial 2026
    1:39

    Guadalajara se emociona a 100 días del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Monterrey ya respira el ambiente mundialista a 100 días de la Copa del Mundo
    1:12

    Monterrey ya respira el ambiente mundialista a 100 días de la Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    A 100 días del Mundial 2026, el Empire State da el banderazo de salida en New York
    1 mins

    A 100 días del Mundial 2026, el Empire State da el banderazo de salida en New York

    Copa Mundial de Futbol 2026
    A 100 días de que México vuelva a jugar en casa un Mundial
    3:07

    A 100 días de que México vuelva a jugar en casa un Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Fue este jueves por la mañana que la futbolista no aguantó la emotividad cuando le tocó hablar frente a la mandataria mexicana luego de ser nombrada parte de un comité integrado por tres personalidades del mundo del futbol, todas mujeres, para elegir a la joven que ganará el boleto para el partido inaugural del Mundial 2026 que designada a Sheinbaum Pardo.

    “Gracias, papás. Porque me ayudaron a ser quien soy. Se me corta la voz porque las niñas que participen y dominen no sólo es dominar un balón, creo que es ganar un premio pero sobre todo representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino.

    “Creo que es lindo cuando una niña me representa, no sabía que se momento iba a llegar o no”, dijo Charlyn Corral conmovida por la dinámica del concurso para ganar el boleto 00001 que Gianni Ibfantino, presidente de la FIFA designó a Claudia Sheinbaum, quien dijo no estará en el Estadio Banorte para el México vs. Sudáfrica, sino en el Zócalo de la CDMX, pero eso sí, viendo el partido.

    Por su parte, Katia Itzel García, otra de las designadas para integrar al comité que elegirá a la ganadora del boleto presidencial, donde jóvenes de entre 16 y 25 años deben grabar un video donde dominen la pelota durante un minuto y subirlo a la página mundialsocial.gob.mx, dio un discurso muy ad hoc a su profesión.

    “Estoy segura que las jóvenes derrocharán talento en cada uno de sus videos y necesitaremos del VAR para tomar la decisión correcta”, comentó sonriente la árbitra profesional de la Liga MX y la Liga MX Femenil.

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX