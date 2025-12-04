Sorteo Mundial 2026: así es la llave de la Fase Final de la Copa del Mundo de la FIFA
Conoce cómo se perfilan los cruces para los partidos a partir de los Dieciseisavos de Final del torneo mundialista.
El sorteo del Mundial 2026 está a punto de conocer la suerte de las 48 selecciones participantes en una edición única con tres países sedes; México, Estados Unidos y Canadá, parta a Fase de Grupos en un torneo que también será la primera ocasión que cuente con 104 partidos debido al aumento de concursantes.
Será el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D.C., capital de Estados Unidos, el escenario para que una serie de estrellas conduzcan y revelen, junto con leyendas del deporte, la suerte de cada uno de los equipos en el sorteo del Mundial 2026.
Son cuatro bombos repartidos de acuerdo al ranking de la FIFA de noviembre pasado, en el Bombo 1 estarán las selecciones cabezas de serie. Cabe recordar que falta por conocer a las cuatro selecciones que clasificará vía los Playoffs de la UEFA y dos que lo harán por los Repechajes Intercontinentales.
¿CÓMO SERÁ EL CAMINO DE LAS SELECCIONES EN EL MUNDIAL 2026 EN CASO DE CLASIFICAR?
Ya se conocen las llaves para los equipos en caso de que logren clasificar a los Dieciseisavos de Final, fase que por primera ocasión se disputará en una Copa del Mundo de la FIFA luego de pasar de 32 a 48 selecciones participantes.
México, Estados Unidos y Canadá ya conocen en qué grupo se colocarán previo al sorteo. La Selección Mexicana lo hará en el Grupo A, el conjunto de las barras y las estrellas estará colocado en el Grupo D y los de la Hoja de Maple en el Grupo B.
La Selección Mexicana tiene como posibles rivales a equipos de todas las confederaciones menos de la Concacaf, debido a que dos selecciones de una misma confederación no pueden estar en el mismo sector, a excepción de la UEFA, que cuenta con 16 cupos para el Mundial 2026.
Así es el camino de la Fase Final del Mundial 2026:
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Domingo, 28 de junio de 2026
- Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Estadio Los Ángeles
- Lunes, 29 de junio de 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- Partido 75 – 1º Grupo F vs. 2º Grupo C - Estadio Monterrey
- Partido 76 – 1º Grupo E vs. 2º Grupo F - Houston Stadium
- Martes, 30 de junio de 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas Stadium
- Partido 79 – 1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
- Miércoles, 1 de julio de 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
- Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
- Jueves, 2 de julio de 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium
- Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
- Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
- Viernes, 3 de julio de 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami Stadium
- Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas Stadium
OCTAVOS DE FINAL
- Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium
- Domingo, 5 de julio de 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
- Partido 92 – Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México
- Lunes, 6 de julio de 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 - Seattle Stadium
- Martes, 7 de julio de 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
- Partido 96 – Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver
CUARTOS DE FINAL
- Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium
- Viernes, 10 de julio de 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
- Sábado, 11 de julio de 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
SEMIFINALES
- Martes, 14 de julio de 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
- Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
TERCER LUGAR
- Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 - Miami Stadium
FINAL
- Domingo, 19 de julio de 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium