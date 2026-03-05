    Mundial 2026

    Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial

    La presidenta de México dio a conocer a las tres mujeres que integrarán un comité para encontrar a la ganadora el boleto 00001 para el México vs. Sudáfrica.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Mundial 2026: Claudia Sheinbaum anuncia comité para dar su boleto para la inauguración

    A menos de 100 días de que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la presenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves en su conferencia de prensa denominada la mañanera la creación de un comité y el concurso para elegir a la niña a la que regalará el boleto para la inauguración en el Estadio Banorte el 11 de junio próximo.

    PUBLICIDAD

    La presidenta de México aclaró que la niña es en realidad una joven, pues está enfocado a mujeres de entre 16 y 25 años de edad y que deberán enviar un video en el que dominen el balón por un minuto, subirlo al sitio mundialsocial.gob.mx y el comité elegirá a la ganadora.

    Más sobre Mundial 2026

    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026
    1 mins

    Guerra en Medio Oriente complica a Irak tramitar visas para Repechaje del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo
    1 mins

    Edmílson tiene emotivo reencuentro con la Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?
    1:24

    Paulinho rompe el silencio: ¿lo llamaron para el partido México vs. Portugal?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026
    1 mins

    Rayados de Monterrey y el partido que no podrá jugar en casa por el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026
    1 mins

    El logro que consiguió Monterrey antes que cualquier otra sede del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Guadalajara se emociona a 100 días del Mundial 2026
    1:39

    Guadalajara se emociona a 100 días del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Monterrey ya respira el ambiente mundialista a 100 días de la Copa del Mundo
    1:12

    Monterrey ya respira el ambiente mundialista a 100 días de la Copa del Mundo

    Copa Mundial de Futbol 2026
    A 100 días del Mundial 2026, el Empire State da el banderazo de salida en New York
    1 mins

    A 100 días del Mundial 2026, el Empire State da el banderazo de salida en New York

    Copa Mundial de Futbol 2026
    A 100 días de que México vuelva a jugar en casa un Mundial
    3:07

    A 100 días de que México vuelva a jugar en casa un Mundial

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Chivas llamó a la FMF para que no le quite tantos jugadores en Liguilla? Aquí la respuesta
    1:16

    ¿Chivas llamó a la FMF para que no le quite tantos jugadores en Liguilla? Aquí la respuesta

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Ese comité está integrado por tres mujeres exitosas en el mundo deportivo, en específico el futbol, deporte del que se celebrará la máxima justa para la Copa del Mundo de la FIFA este verano y que por tercera ocasión se desarrollará, en parte, en México.

    El comité lo forman Charlyn Corral, seleccionada mexicana de futbol femenil; así como la árbitra profesional de la Liga MX y Liga MX Femenil Katia Itzel García; y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara.

    También estuvieron presentes en la conferencia Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial 2026; así como Rommel Pacheco, director de la Conade; y Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

    CLAUDIA SHEINBAUM REVELA DÓNDE VERÁ LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

    El boleto 00001 es el boleto asignado por Gianni Infantino, presiente de la FIFA, a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que ante la dinámica para obsequiar su acceso al Estadio Banorte para el partido inaugural México vs. Sudáfrica, verá “con el pueblo mexicano” el arranque de la justa.

    “Yo voy a estar en el Zócalo viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración. Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país.

    PUBLICIDAD

    “Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, yo lo voy a ver aquí en el pueblo y una joven me va a representar a mí y al pueblo de México. Van a participa mujeres jóvenes de 16 a 25 años. van a enviar un video a mundialsocial.gob.mx, los vamos a pasar en las redes sociales de Mundial Social”, informó Claudia Sheinbaum Pardo.

    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Polen
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX