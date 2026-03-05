Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial
La presidenta de México dio a conocer a las tres mujeres que integrarán un comité para encontrar a la ganadora el boleto 00001 para el México vs. Sudáfrica.
A menos de 100 días de que inicie el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, la presenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves en su conferencia de prensa denominada la mañanera la creación de un comité y el concurso para elegir a la niña a la que regalará el boleto para la inauguración en el Estadio Banorte el 11 de junio próximo.
La presidenta de México aclaró que la niña es en realidad una joven, pues está enfocado a mujeres de entre 16 y 25 años de edad y que deberán enviar un video en el que dominen el balón por un minuto, subirlo al sitio mundialsocial.gob.mx y el comité elegirá a la ganadora.
Ese comité está integrado por tres mujeres exitosas en el mundo deportivo, en específico el futbol, deporte del que se celebrará la máxima justa para la Copa del Mundo de la FIFA este verano y que por tercera ocasión se desarrollará, en parte, en México.
El comité lo forman Charlyn Corral, seleccionada mexicana de futbol femenil; así como la árbitra profesional de la Liga MX y Liga MX Femenil Katia Itzel García; y la periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara.
También estuvieron presentes en la conferencia Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial 2026; así como Rommel Pacheco, director de la Conade; y Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
CLAUDIA SHEINBAUM REVELA DÓNDE VERÁ LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026
El boleto 00001 es el boleto asignado por Gianni Infantino, presiente de la FIFA, a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que ante la dinámica para obsequiar su acceso al Estadio Banorte para el partido inaugural México vs. Sudáfrica, verá “con el pueblo mexicano” el arranque de la justa.
“Yo voy a estar en el Zócalo viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración. Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país.
“Muy poca gente va a poder ir a la inauguración, yo lo voy a ver aquí en el pueblo y una joven me va a representar a mí y al pueblo de México. Van a participa mujeres jóvenes de 16 a 25 años. van a enviar un video a mundialsocial.gob.mx, los vamos a pasar en las redes sociales de Mundial Social”, informó Claudia Sheinbaum Pardo.