Mundial 2026 Claudia Sheinbaum crea comité para regalar su boleto para la inauguración del Mundial La presidenta de México dio a conocer a las tres mujeres que integrarán un comité para encontrar a la ganadora el boleto 00001 para el México vs. Sudáfrica.

La presidenta de México aclaró que la niña es en realidad una joven, pues está enfocado a mujeres de entre 16 y 25 años de edad y que deberán enviar un video en el que dominen el balón por un minuto, subirlo al sitio mundialsocial.gob.mx y el comité elegirá a la ganadora.

Ese comité está integrado por tres mujeres exitosas en el mundo deportivo, en específico el futbol, deporte del que se celebrará la máxima justa para la Copa del Mundo de la FIFA este verano y que por tercera ocasión se desarrollará, en parte, en México.

También estuvieron presentes en la conferencia Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Mundial 2026; así como Rommel Pacheco, director de la Conade; y Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

CLAUDIA SHEINBAUM REVELA DÓNDE VERÁ LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

“Yo voy a estar en el Zócalo viendo la inauguración, mientras una joven me va a representar en la inauguración. Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país.

