Los partidos más importantes del Mundial 2026 tras el sorteo

Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos este viernes los 12 grupos de la primera fase y, pese al aumento de selecciones participantes y el calendario presenta varios cruces de alto interés en el torneo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

En el Grupo A, el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica será el principal foco de atención, más por el simbolismo de abrir la Copa del Mundo y por el recuerdo del choque entre ambos en 2010.

El Grupo B podría ofrecer un choque de peso si Italia logra superar el repechaje. De hacerlo, su enfrentamiento ante la anfitriona Canadá sería uno de los duelos más atractivos de la primera ronda.

En el Grupo C sobresale el debut de Brasil ante Marruecos, Semifinalista en 2022, además de un llamativo Brasil vs. Escocia.

Estados Unidos abrirá su camino en el Grupo D ante Paraguay, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, en un duelo que genera expectativa por sus estilos y el presente competitivo de ambas selecciones.

El Grupo E tendrá un cierre de alta tensión con el Ecuador vs. Alemania, mientras que el Grupo F asoma como uno de los más exigentes: Países Bajosvs. Japón promete ritmo y calidad, mientras que el último cupo podría ser ocupado por Polonia, Albania, Suecia o Ucrania.

En el G destaca el Bélgica vs. Egipto de Mohamed Salah, mientras que el H presenta uno de los enfrentamientos estelares: España vs. Uruguay, con impacto directo en el posible rival de Argentina en Octavos.

El Grupo J ofrece el Argentina vs. Austria como duelo principal. El cruce estelar de toda la ronda lo aporta el Grupo I, con la Francia de Kylian Mbappé frente a la Noruega de Erling Haaland.