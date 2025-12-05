    Sorteo Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Estados Unidos en la Copa del Mundo

    La selección estadounidense lidera el Grupo D en el que también están Australia, Paraguay y el ganador de la repesca entre Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

    Este viernes en Washington se realizó el sorteo del Mundial 2026 y allí se conoció a conocer el grupo en el que quedó ubicada la selección de Estados Unidos, una de las tres locales del certamen, la cual comanda Christian Pulisic.

    Los pupilos de Mauricio Pochettino encabezan el Grupo D junto a Paraguay, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo.

    Estados Unidos afronta esta edición del Mundial con un significado especial. Tras un ciclo irregular, marcado por su ausencia en 2018 y un rendimiento discreto en 2022, la selección llega al torneo que coorganiza con la expectativa de una camada que ha ganado experiencia en Europa y que busca situar al equipo entre los contendientes serios.

    Con el arribo dePochettino, el equipo ha iniciado una transición táctica hacia una línea de tres defensores que empieza a mostrar progreso. Su desafío será mantener constancia ofensiva con figuras como Pulisic, Weah y Tillman, además de consolidar a un nueve entre Pepi y Balogun.

    Australia, por su parte, ha encontrado mayor competitividad tras su integración a la confederación asiática. Con un esquema de tres centrales y futbolistas de perfil físico, mantiene solidez colectiva pese a la falta de figuras como las de generaciones previas.

    Paraguay, tradicionalmente difícil de superar, combina experiencia y proyección con nombres como Gustavo Gómez, Diego Gómez, Miguel Almirón y Enciso.

    El último cupo del Grupo D se definirá en la repesca entre Turquía, Eslovaquia, Rumanía y Kosovo. El calendario completo se conocerá el 6 de diciembre.

