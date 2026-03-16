¡Portugal envía convocatoria a Arabia por Cristiano Ronaldo!
El técnico de la selección lusitana, Roberto Martínez, quiere tener en su próxima concentración a Cristiano Ronaldo.
Portugal se medirá a México el próximo 28 de marzo en la reinauguración del estadio Ciudad de México, por esa razón l a federación de futbol ya envió la solicitud de convocatoria por Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita.
El técnico Roberto Martínez quiere tener en su próxima concentración a Cristiano Ronaldo, aunque seguramente no verá actividad, debido a la lesión que lo aqueja y que lo tiene alejado de toda actividad deportiva.
El próximo viernes 20 de marzo se dará a conocer la convocatoria oficial para el partido ante México y los Estados Unidos.
Los tiempos de recuperación para Cristiano Ronaldo no le favorecen, por lo que no arriesgarán al astro, que actualmente milita en el futbol de Arabia Saudita.