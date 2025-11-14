La Selección Mexicana disputará uno de sus compromisos de la fecha FIFA ante su similar de Uruguay, duelo que se disputará en la cancha del TSM en Torreón.

Javier Aguirre estuvo en conferencia de prensa previo a este duelo y le mandó un mensaje a la Selección Mexicana Sub-17, quienes lograron dar un paso más al eliminar a Argentina en la tanda de penaltis en el Mundial de la especialidad.

“Me encantó la actitud de los jovencitos, a pesar del ensayo error, el portero de México se equivoca porque sale y viene el gol y luego es el héroe del partido, quiero decir con esto que no hay nada escrito en el futbol”.

Sobre el arquero Santiago López, quien detuvo un penalti y marcó el último de la serie, señaló que habló con el técnico del primer equipo de Toluca en su visita a Metepec.

“El chico es encantador de Toluca, hablamos un poco con el Turco de él, jovencito y encima Argentina que últimamente o en los últimos tiempos nos han lastimado mucho en eventos internacionales, pues da mucho orgullo, por Carlos Cariño, por toda la gente que ha invertido tiempo y dinero en esta selección, que sigan un paso adelante”.

Javier Aguirre habló sobre ‘Piojo’ Herrera y ‘Flaco’ Tena

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre no es ajeno de lo que hacen sus compatriotas en el banquillo de otras selecciones y brindó unas palabras para Miguel Herrera en Costa Rica y Luis Fernando Tena en Guatemala.

“Me da tristeza porque conozco a Miguel y a Luis Fernando, todavía Miguel tiene por ahí una velita encendida, ojalá se le dé a Miguel y al pueblo Tico que siempre han sido nuestros amigos de Concacaf, prefiero que gane uno de Concacaf a uno de Africa, de Asia, de Oceanía o de Europa, entonces, si es una pena, lo del Flaco, lo conocemos, no ha dado satisfacciones, es un caballero dentro y fuera de campo y es una pena, intentamos mandarle un abrazo desde aquí solidario”.