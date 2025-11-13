    Mundial 2026

    Costa Rica y Miguel Herrera no pudieron con Haití y se alejan del Mundial

    La selección tica perdió ante los haitianos y ahora esperan un milagro en la última jornada.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡De locos! Guatemala es eliminado rumbo al Mundial 2026 en partidazo

    El Mundial 2026 se aleja para Costa Rica y Miguel Herrera luego de sufrir una dolorosa derrota frente a la selección de Haití por 1-0 en la penúltima jornada de la eliminatoria de Concacaf.

    El combinado Tico necesitaba sacar los tres puntos ante los caribeños para llegar con grandes opciones para clasificar a la Copa del Mundo al último partido contra Honduras, pero ahora depende de resultado de los haitianos.

    Costa Rica arrancó de buena forma el partido, pero poco a poco Haití fue creciendo y comenzó a exigir a Keylor Navas que salvó en par de ocasiones a los Ticos, sin embargo, a un minuto del medio tiempo apareció Frantzdy Pierrot para anotar el gol de Haití.

    Con la obligación de remontar el combinado de Costa Rica se fue con todo al frente y dominó a los haitianos, pero se toparon con el muro llamado Johny Placide que detuvo todos los ataques ticos.

    Cuando se terminaba el partido Costa Rica por fin superó al arquero de Haití, pero a alegría se esfumó en segundos debido a que el gol fue anulado y los Ticos se quedaron con las manos vacía y casi fuera del Mundial.

    Luego de la derrota la selección tica se quedó en la tercera posición del grupo C con seis puntos, por detrás de Honduras y Haití que tienen ocho unidades.

    El siguiente compromiso de Costa Rica será frente a Honduras en casa donde tendrá que ganar y esperar que H aití pierda con Nicaragua para meterse a la Copa de Mundo.

