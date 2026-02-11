Mundial 2026 ¿Se necesita vacuna contra sarampión para el Mundial 2026? Sheinbaum responde La presidenta de México se pronunció al aumento de casos de sarampión en el país a cuatro meses de la Copa del Mundo.

Video Sheinbaum aclara si se necesita vacuna de sarampión para el Mundial 2026



En medio del aumento de casos de sarampión en México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre si el brote podrá controlarse antes de la Copa Mundial de la FIFA 26 que inicia el próximo 11 de junio con el México vs. Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Sheinbaum confía en que el brote podrá controlarse con los protocolos sanitarios establecidos y aseguró que se reforzará la estratega de vacunación en todo el país, dándole prioridad a niños.

“Lo que vamos a hacer es una campaña intensiva de vacunación para que no haya ningún problema, pero sí es muy importante que la mayor parte de la población ya está vacunada”, mencionó la presidenta en la conferencia matutina de este miércoles 11 de febrero.

Sobre si el gobierno y la secretaría de salud han analizado aplicar medidas extraordinarias contra el sarampión, como pedir comprobante de vacunación a los visitantes extranjeros que ingresen al país para el Mundial 2026, Sheinbaum dijo que “no se han considerado en este momento”.

Las declaraciones de la presidenta llegan después de que la Secretaría de Salud confirmara que el brote de sarampión registra 29 personas fallecidas en México, incluidos dos casos en la Ciudad de México.

El gobierno se prepara para recibir alrededor de seis millones de personas para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 26 que tendrá 13 partidos en el país: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

Además, seis selecciones tendrán su base de concentración y entrenamiento en el país: México en la Ciudad de México, Uruguay en Quintana Roo, Sudáfrica en Pachuca, Túnez en Monterrey y Corea del Sur y Colombia en Guadalajara.