    El histórico partido de semifinales en Inglaterra 1966

    En el mítico estadio de Wembley se vivió uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales.

    Raúl Martínez
    Uno de los grandes partidos de Semifinales en la Copa del Mundo lo disputaron Inglaterra y Portugal en Wembley en 1966 cuando se enfrentaron la mejor defensiva contra la mejor ofensiva.

    El cuadro de la Rosa sin goles en contra frente a los 14 tantos de Lusitano, siete de ellos anotados por el histórico Eusebio.

    Un juego de alto nivel técnico, los locales con pases largos, precisos y los visitantes eslabonando jugadas, hasta los 22 minutos se registra la primera falta, Martin Peters sobre Eusebio.

    Portugal había dejado la guadaña contra Brasil y solamente cometió cuatro infracciones en todo el encuentro, siete atajadas de Gordon Banks y seis de José Pereira.

    Pero Bobby Charlton se convirtió en el verdugo aprovechando un rebote y luego un pase preciso de Horst para anotar el primero y segundo gol del combinado inglés.

    Al minuto 82 su hermano, Jack Charlton, evita un gol con la mano para que se pite un penal a favor de Portugal que Eusebio capitalizó el penal, para sumar su octavo gol en la Copa del Mundo.

    Y con este tanto detiene el cronómetro en 442 minutos sin que Inglaterra reciba un tanto, Banks supera al bicampeón brasileño Gilmar, que tenía la marca de 369 sin gol en contra.

    El cuadro inglés gana dos goles por uno y va a la final contra Alemania Federal para después coronarse.

    Por su parte, Eusebio no contiene el llanto por la eliminación y jugaría por el tercer lugar ante la Unión Soviética donde anotó un gol más en el triunfo de Portugal por 2-1.

