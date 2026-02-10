Mundial 2026 ¿Quién tendrá los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México? ViX será la única plataforma que transmitirá completos los partidos de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 representará una transformación en la manera de seguir la Copa del Mundo, al convertirse en la edición con mayor número de partidos y disputarse de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quién transmitirá el Mundial en México?

El Mundial de la FIFA contará con un total de 104 partidos, un formato inédito que ampliará la duración del torneo.

En México, la transmisión íntegra estará a cargo de ViX, plataforma que concentrará todos los partidos del torneo dentro de su servicio digital.

El Mundial en un solo lugar

La cobertura contempla todos los encuentros oficiales del torneo

- Fase de Grupos

- Partidos de eliminación directa

- La final en el Estadio New York New Jersey

Este esquema permite seguir el desarrollo completo del Mundial en un solo lugar, algo especialmente relevante en una edición con más selecciones y mayor carga de partidos.

Así se puede acceder a los partidos del Mundial 2026 en México

Es necesario ingresar a https://todoelmundialporvix.com/ y contar con una cuenta activa en la plataforma o crear una nueva.