Mundial 2026 Estrellas mundiales que cambiaron de país por el One Time Switch Conoce la lista de futbolistas que decidieron representar a otra federación en el futbol.

Video Los cracks del futbol que cambiaron de país y apuntan al Mundial 2026

A lo largo de los últimos años, varios jugadores han realizado el proceso del One Time Switch para representar a otro país y no en donde nacieron.

Esta práctica se ha vuelto habitual para futbolistas que ven más viable ser convocados a la selección nacional del país donde juegan y cumplen los requisitos que impone la FIFA para ser 'elegibles'.

Algunos de ellos, en la actualidad, apuntan a jugar el Mundial 2026, por lo que este dato quizá te ayude a conocer una información que no estaba en tu memoria.

JUGADORES QUE REALIZARON EL ONE TIME SWITCH



Ante el caso reciente de Marcelo Flores de cambiarse de México a Canadá o el de Álvaro Fidalgo de España a México, estos son algunos jugadores que lo hicieron bajo los nuevos lineamientos y otros más con los antiguos procedimientos.

Diego Costa: Nacido en Brasil, jugó para España

Declan Rice : Representó a Irlanda y cambió a Inglaterra

: Representó a Irlanda y cambió a Inglaterra Wilfried Zaha: Jugó dos amistosos con Inglaterra y en 2017 eligió Costa de Marfil

Jack Grealish: Participó en juveniles con Irlanda hasta 2015. Ese mismo año, cambió a Inglaterra

Aymeric Laporte : Jugó en todas las juveniles de Francia pero optó por España

: Jugó en todas las juveniles de Francia pero optó por España Houssem Aouar: Debutó con Francia en un amistoso en 2020. En 2023, cambió a Argelia

Iñaki Williams: Jugó un amistoso con España en 2016. En 2022, eligió Ghana

Kalidou Koulibaly: Representó a Francia en juveniles. En 2015, optó por Senegal

Pierre-Emerick Aubameyang : Jugó juveniles con Francia e Italia. En 2010, eligió Gabón

: Jugó juveniles con Francia e Italia. En 2010, eligió Gabón Thiago Motta: Jugó dos amistosos con Brasil en 2003. En 2011, cambió a Italia

Alejandro Garnacho: Representó a España en Sub-18 y en 2023 decidió por Argentina

Brahim Díaz : Jugó para España desde 2016 en juveniles y hasta el 202, luego cambió por Marruecos en 2024

: Jugó para España desde 2016 en juveniles y hasta el 202, luego cambió por Marruecos en 2024 Otávio: Tuvo acción en juveniles con Brasil y a partir de 2021 representa a Portugal.

CASOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Álvaro Fidalgo - de España a México

- de España a México Marcelo Flores - de México a Canadá

Richard Ledezma - de Estados Unidos a México

Brian Gutiérrez - de Estados Unidos a México

Julián Quiñones - de Colombia a México

- de Colombia a México Rogelio Funes Mori - de Argentina a México.

Alejandro Zendejas - de México a Estados Unidos.