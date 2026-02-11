Estrellas mundiales que cambiaron de país por el One Time Switch
Conoce la lista de futbolistas que decidieron representar a otra federación en el futbol.
Video Los cracks del futbol que cambiaron de país y apuntan al Mundial 2026
A lo largo de los últimos años, varios jugadores han realizado el proceso del One Time Switch para representar a otro país y no en donde nacieron.
Esta práctica se ha vuelto habitual para futbolistas que ven más viable ser convocados a la selección nacional del país donde juegan y cumplen los requisitos que impone la FIFA para ser 'elegibles'.
Algunos de ellos, en la actualidad, apuntan a jugar el Mundial 2026, por lo que este dato quizá te ayude a conocer una información que no estaba en tu memoria.
JUGADORES QUE REALIZARON EL ONE TIME SWITCH
Ante el caso reciente de Marcelo Flores de cambiarse de México a Canadá o el de Álvaro Fidalgo de España a México, estos son algunos jugadores que lo hicieron bajo los nuevos lineamientos y otros más con los antiguos procedimientos.
- Diego Costa: Nacido en Brasil, jugó para España
- Declan Rice: Representó a Irlanda y cambió a Inglaterra
- Wilfried Zaha: Jugó dos amistosos con Inglaterra y en 2017 eligió Costa de Marfil
- Jack Grealish: Participó en juveniles con Irlanda hasta 2015. Ese mismo año, cambió a Inglaterra
- Aymeric Laporte: Jugó en todas las juveniles de Francia pero optó por España
- Houssem Aouar: Debutó con Francia en un amistoso en 2020. En 2023, cambió a Argelia
- Iñaki Williams: Jugó un amistoso con España en 2016. En 2022, eligió Ghana
- Kalidou Koulibaly: Representó a Francia en juveniles. En 2015, optó por Senegal
- Pierre-Emerick Aubameyang: Jugó juveniles con Francia e Italia. En 2010, eligió Gabón
- Thiago Motta: Jugó dos amistosos con Brasil en 2003. En 2011, cambió a Italia
- Alejandro Garnacho: Representó a España en Sub-18 y en 2023 decidió por Argentina
- Brahim Díaz: Jugó para España desde 2016 en juveniles y hasta el 202, luego cambió por Marruecos en 2024
- Otávio: Tuvo acción en juveniles con Brasil y a partir de 2021 representa a Portugal.
CASOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
- Álvaro Fidalgo - de España a México
- Marcelo Flores - de México a Canadá
- Richard Ledezma - de Estados Unidos a México
- Brian Gutiérrez - de Estados Unidos a México
- Julián Quiñones - de Colombia a México
- Rogelio Funes Mori - de Argentina a México.
- Alejandro Zendejas - de México a Estados Unidos.
Video Uno más a la lista: Marcelo Flores se une a la fuga de talentos para Selección Mexicana
Relacionados: