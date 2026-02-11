    Mundial 2026

    Paso a paso: cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase Mundial 2026

    ViX es la única plataforma que permitirá acceder a la cobertura completa de la Copa del Mundo 2026 desde un solo servicio.

    Por:Redacción
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    El mundial está a la vuelta de la esquina y para seguir todos los partidos, es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium. El proceso de registro y contratación se realiza en línea y te tomará pocos minutos.

    • Entra a la app de ViX o accede desde www.vix.com
    • Inicia sesión o da clic en “Crear una cuenta gratis”.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026.
    Imagen ViX/TUDN
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Imagen ViX/TUDN
    • En la pantalla de registro, ingresa un correo electrónico, crea una contraseña y elige un nombre de usuario.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Imagen ViX/TUDN

    Más sobre Mundial 2026

    ¿Se necesita vacuna contra sarampión para el Mundial 2026? Sheinbaum responde
    1 mins

    ¿Se necesita vacuna contra sarampión para el Mundial 2026? Sheinbaum responde

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Los cracks del futbol que cambiaron de país y apuntan al Mundial 2026
    1:24

    Los cracks del futbol que cambiaron de país y apuntan al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estrellas mundiales que cambiaron de país por el One Time Switch
    2 mins

    Estrellas mundiales que cambiaron de país por el One Time Switch

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Quién tendrá los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México?
    1 mins

    ¿Quién tendrá los derechos de transmisión del Mundial 2026 en México?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Qué partidos de la Copa del Mundo pasarán en ViX?
    1 mins

    ¿Qué partidos de la Copa del Mundo pasarán en ViX?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El histórico partido de semifinales en Inglaterra 1966
    1 mins

    El histórico partido de semifinales en Inglaterra 1966

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Las selecciones que entrenarán en México durante el Mundial 2026
    1 mins

    Las selecciones que entrenarán en México durante el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Cómo ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
    1 mins

    ¿Cómo ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Los increíbles hat-trick, pero con derrotas en Copas del Mundo!
    1 mins

    ¡Los increíbles hat-trick, pero con derrotas en Copas del Mundo!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte
    1 mins

    Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte

    Copa Mundial de Futbol 2026
    • Acepta los términos y condiciones para continuar.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Imagen ViX/TUDN
    • Una vez dentro de la plataforma, da clic en la opción “Premium”.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Imagen ViX/TUDN
    • Selecciona el plan ViX Premium y elige la opción anual por $1,499 pesos.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Imagen ViX/TUDN
    • Ingresa los datos de tu tarjeta para completar el pago.
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
    Imagen ViX/TUDN
    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX