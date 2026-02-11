Paso a paso: cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase Mundial 2026
ViX es la única plataforma que permitirá acceder a la cobertura completa de la Copa del Mundo 2026 desde un solo servicio.
Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?
El mundial está a la vuelta de la esquina y para seguir todos los partidos, es necesario contar con una suscripción activa a ViX Premium. El proceso de registro y contratación se realiza en línea y te tomará pocos minutos.
- Entra a la app de ViX o accede desde www.vix.com
- Inicia sesión o da clic en “Crear una cuenta gratis”.
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026.
Imagen ViX/TUDN
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
Imagen ViX/TUDN
- En la pantalla de registro, ingresa un correo electrónico, crea una contraseña y elige un nombre de usuario.
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
Imagen ViX/TUDN
- Acepta los términos y condiciones para continuar.
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
Imagen ViX/TUDN
- Una vez dentro de la plataforma, da clic en la opción “Premium”.
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
Imagen ViX/TUDN
- Selecciona el plan ViX Premium y elige la opción anual por $1,499 pesos.
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
Imagen ViX/TUDN
- Ingresa los datos de tu tarjeta para completar el pago.
Cómo suscribirte a ViX y obtener el Pase al Mundial 2026
Imagen ViX/TUDN
Relacionados: