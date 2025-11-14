Fracaso de Guatemala rumbo al Mundial 2026 genera duras reacciones
El fracaso de no poder clasificar al Mundial 2026 tuvo varios frentes en medios deportivos chapines.
La derrota de Guatemala 3-2 ante Panamá que provocó la eliminación en el camino al Mundial 2026 de los chapines, generó varias reacciones en la prensa deportiva.
En varios frentes de la prensa digital y escrita surgieron diferentes títulos acerca de no poder lograr clasificar a su primera Copa del Mundo en su historia.
La Hora Guatemala colocó de principal el encabeza: " TRISTEZA EXTREMA: Guatemala cae ante Panamá y dice adiós al Mundial 2026".
Por otro lado, el portal soy502.com reaccionó de esta forma: " ¡Dolorosa derrota! Guatemala cae ante Panamá y termina el sueño mundialista".
La Prensa Libre posteó: " Guatemala fracasa ante Panamá y le dice adiós al sueño mundialista una vez más".
De los equipos clasificados al Mundial 2026, en la Concacaf aún están pendientes por conocer a los tres que lo harán de forma directa y los dos del Repechaje, al no estar aún nada definido.
El sorteo del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre desde Washington D. C., capital de los Estados Unidos.