Video Les dan con todo: así reaccionó la prensa ante eliminación de Guatemala del Mundial 2026

La derrota de Guatemala 3-2 ante Panamá que provocó la eliminación en el camino al Mundial 2026 de los chapines, generó varias reacciones en la prensa deportiva.

En varios frentes de la prensa digital y escrita surgieron diferentes títulos acerca de no poder lograr clasificar a su primera Copa del Mundo en su historia.

PUBLICIDAD

La Hora Guatemala colocó de principal el encabeza: " TRISTEZA EXTREMA: Guatemala cae ante Panamá y dice adiós al Mundial 2026".

Por otro lado, el portal soy502.com reaccionó de esta forma: " ¡Dolorosa derrota! Guatemala cae ante Panamá y termina el sueño mundialista".

La Prensa Libre posteó: " Guatemala fracasa ante Panamá y le dice adiós al sueño mundialista una vez más".

De los equipos clasificados al Mundial 2026, en la Concacaf aún están pendientes por conocer a los tres que lo harán de forma directa y los dos del Repechaje, al no estar aún nada definido.