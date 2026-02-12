Mundial 2026 Todos los partidos del Grupo E: ¿Cuándo y dónde verlos? El Grupo E reúne a una potencia obligada a reaccionar, selecciones con aspiraciones reales de competir y una historia inédita en la Copa del Mundo 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?



Alemania será cabeza de grupo en el Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 26, en un sector que reunirá a selecciones con realidades muy distintas y objetivos claros desde el arranque del torneo.

PUBLICIDAD

Tras un periodo reciente complicado, el conjunto alemán encarará la fase de grupos con la necesidad de recuperar protagonismo ante rivales que buscarán aprovechar cualquier margen de error.

¿Quiénes integran el Grupo E del Mundial 2026?

Alemania llega al torneo en uno de los momentos más complejos de su historia mundialista y necesita recuperar protagonismo para evitar un nuevo fracaso en la primera fase.

llega al torneo en uno de los momentos más complejos de su historia mundialista y necesita recuperar protagonismo para evitar un nuevo fracaso en la primera fase. Ecuador se presenta como uno de los equipos con mayor proyección del grupo, luego de competir de igual a igual ante potencias sudamericanas.

se presenta como uno de los equipos con mayor proyección del grupo, luego de competir de igual a igual ante potencias sudamericanas. Costa de Marfil buscará capitalizar el talento individual de su plantel para avanzar de fase.

buscará capitalizar el talento individual de su plantel para avanzar de fase. Curazao hará historia al convertirse en el país más pequeño y con menos habitantes en disputar una Copa del Mundo.

¿Dónde ver todos los partidos del Grupo E?

Los encuentros del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 26 estarán disponibles en ViX, única plataforma en México que transmitirá los 104 partidos del Mundial.

Para acceder a la cobertura completa, partidos en vivo y contenido especial del torneo:

● Entra a https://todoelmundialporvix.com

● Inicia sesión o regístrate en ViX Premium

● Selecciona el Pase Mundial 2026

● ¡Listo! Puedes disfrutar de todos los juegos de la Copa del Mundo

PUBLICIDAD

Calendario de partidos del Grupo E

La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo E, todos en horario del centro de México y tiempo del Este.

Domingo 14 de junio de 2026

● Alemania vs. Curazao en Estadio Houston a las 11:00 MX, 13:00 ET

● Costa de Marfil vs. Ecuador en Estadio Filadelfia a las 17:00 MX, 19:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

● Alemania vs. Costa de Marfil en Estadio Toronto a las 14:00 MX, 16:00 ET

● Ecuador vs. Curazao en Estadio Kansas City a las 18:00 MX, 20:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026

● Curazao vs. Costa de Marfil en Estadio Filadelfia a las 14:00 MX, 16:00 ET