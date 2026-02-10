Mundial 2026 ¿Qué partidos de la Copa del Mundo pasarán en ViX? La plataforma tendrá una cobertura total del Mundial 2026 y ya se conoce qué encuentros estarán disponibles.

La Copa del Mundo 2026 marcará un antes y un después en la forma de seguir el torneo, al contar con más de 100 encuentros, la mayor cantidad en la historia del certamen.

En ediciones anteriores, las transmisiones solían dividirse entre distintas señales y horarios, lo que obligaba a los aficionados a alternar entre canales y plataformas para no perderse encuentros clave.

Con el nuevo formato del torneo y múltiples partidos jugándose de manera simultánea, la cobertura centralizada se vuelve un factor determinante para seguir el Mundial completo.

¿Qué implica la cobertura total?En México, la transmisión íntegra del Mundial estará disponible a través de ViX, que reunirá todos los encuentros oficiales del torneo.

Además de los partidos en vivo, la plataforma ofrecerá resúmenes extendidos, señales multicámara y contenido exclusivo, pensado para complementar la experiencia más allá del tiempo reglamentario.

¿Cómo contratar el Pase Mundial 2026?Para acceder a toda la cobertura es necesario adquirir el Pase Mundial 2026 dentro de ViX, lo cual se hace de forma muy sencilla.

● Ingresar a https://todoelmundialporvix.com/

● Iniciar sesión o crear una cuenta.

● Seleccionar “Pase Mundial 2026”.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026?El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, convirtiéndose en el primero organizado por tres países y con el mayor número de selecciones participantes.