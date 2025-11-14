Video ¡Remontada de México! ¡Doblete de Luis Gamboa en jugada revisada con el VAR!

México Sub-17 logró la hazaña y venció a su similar de Argentina en tanda de penales para avanzar a los Octavos de Final del Mundial de la categoría celebrado en Catar.

El favoritismo teórico de Argentina quedó evidenciado en la práctica durante toda la primera parte del encuentro. México tuvo apenas tres llegadas al área rival en toda la primera parte y se salvó de al menos un gol más.

A los 10 minutos, Ramiro Tulián se lució con un golazo desde los linderos del área grande tras recibir el balón de un tiro de esquina y, en dos tiempos, sacó un disparo colocado con la parte interna de su botín para mandar el esférico al ángulo contrario de Santiago López para el 1-0.

El dramatismo quedaría reservado para la segunda parte cuando en apenas un minuto de juego, México encontró rápidamente el 1-1 gracias a un gran centro a segundo poste donde Luis Gamboa, el jugador más activo del Tri, finalmente encontró su premio al rematar con la frente cuando parecía que el balón salía por el costado.

REMONTADA CON GOL DE VESTIDOR, ERROR DE MÉXICO Y PENALES

El shock de los argentinos los dejó vulnerables ante el ímpetu renovado de la Selección Mexicana, pues 12 minutos después del inesperado empate, México encontró el 1-2 para darle la vuelta al marcador y mantener vivo el sueño de los Octavos de Final.

Una vez más, Luis Gamboa apareció en el área, esta vez en el límite del área chica donde remató de primera intención un centro que lo dejó habilitado y solo para su segundo gol de la noche y el pase parcial de los suyos a la siguiente ronda.

A menos de 10 minutos del final, el arquero de México seequivocó en la salida y regaló sobre la hora el 2-2 a Argentina cortersía de Fernando Closter con la frente para definir el boleto por la vía de los penales.