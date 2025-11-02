Video ¿Descartado Gil Mora para Fecha FIFA con México? Ojito a su estatus

De acuerdo con Rodrigo Celorio y Gibrán Araige, insiders de TUDN, Gilberto Mora tiene posibilidades de disputar los partidos de preparación ante Uruguay y Paraguay pese a haberse fracturado hace algunos días.

"La operación fue un éxito, unos clavos en el dedo de la mano, fue una fractura completa y me dicen preguntando a Xolos y a mi compañero Gibrán Araige, que está más cercano a Selección, que hay posibilidad que esté para la fecha FIFA en unas semanas.

" Gilberto Mora no está totalmente descartado ni que no pueda llegar el futbolista mexicano, esperemos porque es baja importante para Xolos en el cierre y también para Selección Mexicana".

La presencia de Mora en la convocatoria de Javier Aguirre depende de qué tanto pueda cicatrizar la herida de su mano izquierda. Su club, Tijuana, tiene confianza de que el futbolista podrá recuperarse a tiempo lo suficiente para disputar los dos encuentros.

Tijuana enfrenta este domingo a Pumas en calidad de visitante como parte de la penúltima jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025 con el objetivo de dar un paso más hacia la zona de Play-in con una fecha restante por jugarse.