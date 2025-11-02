    Mundial 2026

    Gilberto Mora podría jugar con México la fecha FIFA pese a fractura

    Este es el estado de la fractura del jugador de cara a los partidos con Uruguay y Paraguay.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¿Descartado Gil Mora para Fecha FIFA con México? Ojito a su estatus

    A dos semanas de la fecha FIFA de noviembre de cara al Mundial 2026, las buenas noticias llegaron para la Selección Mexicana luego de la noticia de la fractura de su seleccionado Gilberto Mora.

    De acuerdo con Rodrigo Celorio y Gibrán Araige, insiders de TUDN, Gilberto Mora tiene posibilidades de disputar los partidos de preparación ante Uruguay y Paraguay pese a haberse fracturado hace algunos días.

    PUBLICIDAD

    "La operación fue un éxito, unos clavos en el dedo de la mano, fue una fractura completa y me dicen preguntando a Xolos y a mi compañero Gibrán Araige, que está más cercano a Selección, que hay posibilidad que esté para la fecha FIFA en unas semanas.

    " Gilberto Mora no está totalmente descartado ni que no pueda llegar el futbolista mexicano, esperemos porque es baja importante para Xolos en el cierre y también para Selección Mexicana".

    La presencia de Mora en la convocatoria de Javier Aguirre depende de qué tanto pueda cicatrizar la herida de su mano izquierda. Su club, Tijuana, tiene confianza de que el futbolista podrá recuperarse a tiempo lo suficiente para disputar los dos encuentros.

    Tijuana enfrenta este domingo a Pumas en calidad de visitante como parte de la penúltima jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025 con el objetivo de dar un paso más hacia la zona de Play-in con una fecha restante por jugarse.

    Tras su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, Gilberto Mora reportó con Tijuana para intentar conseguir el objetivo de colarse a los últimos lugares que ofrecen una segunda oportunidad en Liguilla.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Revelan acercamiento entre Álvaro Fidalgo y cuerpo técnico de Selección México

    Revelan acercamiento entre Álvaro Fidalgo y cuerpo técnico de Selección México

    1 min
    Indisciplina de Chucky Lozano en MLS puede costarle el Mundial 2026

    Indisciplina de Chucky Lozano en MLS puede costarle el Mundial 2026

    1 min
    ¿Javier 'Chicharito' Hernández está vetado del Mundial 2026? Esto se sabe

    ¿Javier 'Chicharito' Hernández está vetado del Mundial 2026? Esto se sabe

    2 min
    Lionel Messi revela su deseo de defender el título de la Copa Mundo

    Lionel Messi revela su deseo de defender el título de la Copa Mundo

    1 min
    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    Relacionados:
    Mundial 2026Gilberto MoraMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX