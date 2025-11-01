    Gilberto Mora

    Gilberto Mora sufre fractura en mano con Tijuana de cara a la Jornada 16

    El seleccionado mexicano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Última hora: Xolos anuncia lesión de Gilberto Mora

    Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana y Selección Mexicana, sufrió una fractura en su mano izquierda de cara al partido ante Pumas correspondiente a la Jornada 16.

    El club fronterizo dio detalles de la fractura de Mora por medio de un breve comunicado.

    "Durante el entrenamiento el día jueves, nuestro jugador Gilberto Mar sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, la cual requirió intervención quirúrgica, misma que fue realizada con éxito.

    "Gilberto Mora se reintegrará a los entrenamientos según su evolución", se lee en el boletín.

    Tijuana enfrenta este domingo a Pumas en calidad de visitante como parte de la penúltima jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025 con el objetivo de dar un paso más hacia la zona de Play-in con una fecha restante por jugarse.

    Tras su participación en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana, Gilberto Mora reportó con Tijuana para intentar conseguir el objetivo de colarse a los últimos lugares que ofrecen una segunda oportunidad en Liguilla.

