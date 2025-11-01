El club fronterizo dio detalles de la fractura de Mora por medio de un breve comunicado.

PUBLICIDAD

"Durante el entrenamiento el día jueves, nuestro jugador Gilberto Mar sufrió una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda, la cual requirió intervención quirúrgica, misma que fue realizada con éxito.

"Gilberto Mora se reintegrará a los entrenamientos según su evolución", se lee en el boletín.

Tijuana enfrenta este domingo a Pumas en calidad de visitante como parte de la penúltima jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025 con el objetivo de dar un paso más hacia la zona de Play-in con una fecha restante por jugarse.