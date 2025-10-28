Video El plan para que Gilberto Mora vaya a Europa, ¿se va en invierno?

Gilberto Mora, joven mexicano de Club Tijuana sigue siendo un candidato para irse a jugar al futbol de Europa, y varios equipos han mostrado su interés en llevárselo, pero hay condicionantes que no lo permiten, por el momento.

Este lunes, Francisco Arredondo comentó en Línea de Cuatro de TUDN que habló con Aarón Galindo, exjugador que se dedica a la gestión deportiva y asesoría de jugadores sobre la salida de Mora al extranjero.

“Sí habría algún interés, no hay nada sobre la mesa, lo que sí confirmó es que quien lo adquiera va a tener la idea de cederlo para terminar su formación para el momento en que pueda ir a ese equipo grande”.

“La idea es cuestión de esperar, todo se daría después de la Copa del Mundo 2026 en espera de que cumpla la mayoría de edad, pero es lo que se tiene hasta el momento”.

Durante el Mundial Sub-20, Gilberto Mora fue visoreado por dos grandes de España y ya fue portada en algún diario tras su buena actuación en la justa con la Selección Mexicana.

Por ahora, Gilberto Mora se concentra en clasificar al Play-In en el Apertura 2025, donde Xolos de Tijuana enfrentará a Pumas y Atlas en las últimas dos fechas del torneo regular.