SoFi Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Los Angeles es una de las 16 sedes del Mundial 2026 con el majestuoso SoFi Stadium que es el estadio más nuevo de todos los elegidos para el torneo de la FIFA.

Los Angeles Stadium tendrá ocho partidos en toda la Copa del Mundo y servirá como sede del partido inaugural de Estados Unidos en la justa veraniega el 12 de junio.

El estadio fue obra del grupo de arquitectos de HKS Inc. encabezado por Alfred Ortiz y su construcción comenzó en el pasado 2016 y culminó para el 2020.

Fue inaugurado con un partido de NFL entre Los Angeles Rams ante Dallas Cowboys, aunque se esperaba que un concierto de Taylor Swift lo fuera, pero la pandemia del Covid-19 lo impidió.

El SoFi Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 70,500 espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL SOFI STADIUM?



El Estadio Los Angeles está ubicado en la zona metropolitana de Los Angeles, California en el condado de Inglewood, con dirección oficial 1001 Stadium Dr, Inglewood, CA 90301.

El costo de este recinto fue de 5 mil millones de dólares y es casa de los equipos de la NFL, Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO LOS ANGELES



El SoFi Stadium albergará solo cinco partidos de la Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final y uno más de Cuartos de Final.