Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
El recinto de la ciudad de Georgia volverá a vibrar con un evento de talla mundial con la Copa del Mundo.
El Mercedes-Benz Stadium es uno de las 16 sedes del Mundial 2026 que por su infraestructura y diseño, luce como de los más bonitos de la Copa del Mundo.
El estadio de Atlanta Falcons y Atlanta United de la NFL y MLS, respectivamente, recibirá por primera vez un evento de magnitud mundial tras los Juegos Olímpicos de 1996.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO ATLANTA?
El Mercedes-Benz Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Atlanta durante el Mundial 2026.
La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
Atlanta Stadium tendrá un total de ocho partidos en la Copa Mundial 2026 y el último será en la ronda de Semifinales, para conocer a uno de los finalistas del torneo.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL MERCEDES-BENZ STADIUM
El Estadio Atlanta albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Octavos de Final y uno de Semifinales.
- Grupo H - España vs. Cabo Verde - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, lunes 15 de junio
- Grupo A - Repechaje UEFA D vs. Sudáfrica - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, jueves 18 de junio
- Grupo H - España vs. Arabia Saudita - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, domingo 21 de junio
- Grupo C - Marruecos vs. Haití - Estadio Atlanta - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
- Grupo K - Repechaje Intercontinentl 1 vs. Uzbekistán - Estadio Atlanta - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México, sábado 27 de junio
- Dieciseisavos de Final - 1L vs. 3EHIJK - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, miércoles 1 de julio
- Octavos de Final - G86 vs. G88 - Estadio Atlanta - 12 pm ET | 10 am Centro de México, martes 7 de julio
- Semifinales - G99 vs. G100 - Estadio Atlanta - 3 pm ET | 1 pm Centro de México, miércoles 15 de julio.