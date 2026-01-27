    Mundial 2026

    Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de la ciudad texana vivirá la fiebre mundialista con una gran cantidad de partidos para la Copa del Mundo 2026.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Miami en la Copa del Mundo de 2026

    El Hard Rock Stadium fue electo para ser uno de las 16 sedes del Mundial 2026 que a pesar de su antigüedad, su remodelación sirvió para que fuera uno de los afortunados.

    El estadio de Miami Dolphins de la NFL, se convertirá en el segundo recinto del Estado de Florida con partidos de un Mundial, tras el Camping World Stadium en Estados Unidos 1994.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Atlanta: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Dallas: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    2 mins

    Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    1 mins

    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
    2 mins

    Estadio Ciudad de México: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo
    2 mins

    Estadio de Kansas City Chiefs, sede del Mundial 2026, no se usará más por su equipo

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026
    1 mins

    Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!
    3:33

    Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO MIAMI?


    El Hard Rock Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Miami durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    Miami Stadium albergará un total de siete partidos en la Copa Mundial 2026 y el último será para conocer al ganador del Tercer Lugar.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL HARD ROCK STADIUM


    El Estadio Miami albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Cuartos de Final y el último por el Tercer Lugar.

    • Grupo H - Arabia Saudita vs. Uruguay - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, lunes 15 de junio
    • Grupo H - Uruguay vs. Cabo Verde - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, domingo 21 de junio
    • Grupo C - Escocia vs. Brasil - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
    • Grupo K - Colombia vs. Portugal - Estadio Miami - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México, sábado 27 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 1J vs. 2H - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, viernes 3 de julio
    • Cuartos de Final - G91 vs. G92 - Estadio Miami - 5 pm ET | 3 pm Centro de México, sábado 11 de julio
    • Tercer Lugar - P101 vs. P102 - Estadio Miami - 5 pm ET | 3 pm Centro de México, sábado 18 de julio.
    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    YE Live in Mexico
    Par de ideotas
    Gratis
    Tráiler: Tormento
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX