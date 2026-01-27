Mundial 2026 Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió El recinto de la ciudad texana vivirá la fiebre mundialista con una gran cantidad de partidos para la Copa del Mundo 2026.

Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Miami en la Copa del Mundo de 2026

El Hard Rock Stadium fue electo para ser uno de las 16 sedes del Mundial 2026 que a pesar de su antigüedad, su remodelación sirvió para que fuera uno de los afortunados.

El estadio de Miami Dolphins de la NFL, se convertirá en el segundo recinto del Estado de Florida con partidos de un Mundial, tras el Camping World Stadium en Estados Unidos 1994.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO MIAMI?



El Hard Rock Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Miami durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

Miami Stadium albergará un total de siete partidos en la Copa Mundial 2026 y el último será para conocer al ganador del Tercer Lugar.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL HARD ROCK STADIUM



El Estadio Miami albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Cuartos de Final y el último por el Tercer Lugar.