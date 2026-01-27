Estadio Miami: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió
El recinto de la ciudad texana vivirá la fiebre mundialista con una gran cantidad de partidos para la Copa del Mundo 2026.
El Hard Rock Stadium fue electo para ser uno de las 16 sedes del Mundial 2026 que a pesar de su antigüedad, su remodelación sirvió para que fuera uno de los afortunados.
El estadio de Miami Dolphins de la NFL, se convertirá en el segundo recinto del Estado de Florida con partidos de un Mundial, tras el Camping World Stadium en Estados Unidos 1994.
¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO MIAMI?
El Hard Rock Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Miami durante el Mundial 2026.
La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.
Miami Stadium albergará un total de siete partidos en la Copa Mundial 2026 y el último será para conocer al ganador del Tercer Lugar.
PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL HARD ROCK STADIUM
El Estadio Miami albergará cuatro partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, uno más de Cuartos de Final y el último por el Tercer Lugar.
- Grupo H - Arabia Saudita vs. Uruguay - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, lunes 15 de junio
- Grupo H - Uruguay vs. Cabo Verde - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, domingo 21 de junio
- Grupo C - Escocia vs. Brasil - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
- Grupo K - Colombia vs. Portugal - Estadio Miami - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México, sábado 27 de junio
- Dieciseisavos de Final - 1J vs. 2H - Estadio Miami - 6 pm ET | 4 pm Centro de México, viernes 3 de julio
- Cuartos de Final - G91 vs. G92 - Estadio Miami - 5 pm ET | 3 pm Centro de México, sábado 11 de julio
- Tercer Lugar - P101 vs. P102 - Estadio Miami - 5 pm ET | 3 pm Centro de México, sábado 18 de julio.