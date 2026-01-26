    Mundial 2026

    Estadio Houston: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de la ciudad texana vivirá la fiebre mundialista con una gran cantidad de partidos para la Copa del Mundo 2026.

    Por:David Espinosa
    Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Houston en la Copa del Mundo de 2026

    El NRG Stadium fue elegido como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 que se estrenará en su corta historia como recinto para una Copa del Mundo.

    El estadio de Houston Texans de la NFL, es el segundo recinto del estadio de Texas en Estados Unidos considerado para la Copa Mundial 2026, como pasó en California, que igual tiene dos sedes.

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO HOUSTON?


    El NRG Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se identificará para el Mundial como Estadio Houston durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    Houston Stadium tendrá un total de siete partidos en la Copa Mundial 2026, para dejar de albergar encuentros a partir de la ronda de Octavos de Final.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL SOFI STADIUM


    El Estadio Houston albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final.

    • Grupo E - Alemania vs. Curazao - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México, domingo 14 de junio
    • Grupo K - Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1 - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México, miércoles 17 de junio
    • Grupo F - Países Bajos vs. Repechaje UEFA B - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México, sábado 20 de junio
    • Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México, martes 23 de junio
    • Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita - Estadio Houston - 8 pm ET | 6 pm Centro de México, viernes 26 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 1C vs. 2F - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México, lunes 29 de junio
    • Octavos de Final - G73 vs. G75 - Estadio Houston - 1 pm ET | 11 am Centro de México, sábado 4 de julio.
