NRG Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Houston fue elegida como una de las 16 sedes del Mundial 2026 con el portentoso NRG Stadium que es el quinto estadio con mayor capacidad para el torneo.

Houston Stadium, como se le conocerá durante la Copa del Mundo 2026, será anfritrión de siete partidos de la justa mundialista en el verano.

El estadio fue obra del grupo de arquitectos de HOK Sport, comenzó su construcción en el 2000 y finalizó para 2022, en tan solo 30 meses. Se inauguró con partido de pretemporada de NFL entre Miami Dolphins y Houston Texans.

Cuenta con techo retráctil que puede abrir y cerrarse en siete minutos, fue el primer estadio de NFL con esta tecnología. El Houston Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 72,200 espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL NRG STADIUM?



El Estadio Houston está ubicado al suroeste de la ciudad texana, con dirección oficial 1 NRG Park, Houston, TX 77054.

El costo de este recinto fue de 352 millones de dólares y es casa del equipo de la NFL, Houston Texans, pero ha sido sede de varios eventos deportivos a lo largo de sus más de 20 años.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO HOUSTON



El NRG Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final.