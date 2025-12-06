Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Canadá en el Mundial 2026
Canadá es coanfitrión de la Copa Mundial 2026 junto con México y Estados Unidos; en su territorio se jugarán 13 partidos entre Toronto y Vancouver.
Canadá se convirtió por primera vez en su historia en anfitrión de una Copa del Mundo de la FIFA aunque lo hará de manera conjunta con México y Estados Unidos para albergar más de 10 partidos entre dos ciudades sedes, Toronto y Vancouver.
Será apenas la tercera participación de la Selección de Canadá en un Mundial, lo hizo por primera ocasión en México 1986 y de manera más reciente en Qatar 2022, por lo que será su segunda edición consecutiva, aunque ahora sin necesidad de jugar eliminatorias de Concacaf.
¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 QUE SE JUGARÁN EN CANADÁ?
Son en total 13 los partidos que tendrán los canadienses en el Mundial 2026 repartidos en dos ciudades sedes; siete en Vancouver y seis en Toronto de los cuales tres son en fase de eliminación directa.
El Toronto Stadium tendrá cinco juegos de Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final mientras que el BC Place Vancouver tendrá cinco partidos de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final.
Al ser anfitrión y contar con el respaldo de su afición, la Selección de Canadá intentará superar por primera ocasión la Fase de Grupos e incluso sumar su primer punto en Mundiales, pues en seis juegos disputados en dos ediciones sólo suma derrotas.
Estos son los partidos del Mundial 2026 que tendrá Canadá:
FASE DE GRUPOS
- Viernes, 12 de junio 2026
- Canadá vs. Repechaje UEFA A – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Sábado, 13 de junio 2026
- Australia vs. Repechaje UEFA C – Grupo D - 12 am ET | 10 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Miércoles, 17 de junio 2026
- Ghana vs. Panamá – Grupo L - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Jueves, 18 de junio 2026
- Canadá vs. Catar – Grupo B - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Sábado, 20 de junio 2026
- Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Domingo, 21 de junio 2026
- Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Martes, 23 de junio 2026
- Panamá vs. Croacia – Grupo L - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Suiza vs. Canadá – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Viernes, 26 de junio 2026
- Senegal vs. Repechaje Intercontinental – Grupo I - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - 11 pm ET | 9 pm Centro de México - BC Place Vancouver
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium
- Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver
OCTAVOS DE FINAL
- Martes, 7 de julio 2026
- Partido 96 – Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver