Te mostramos, en exclusiva, como va la remodelación del Estadio Ciudad de México

Faltan pocos meses para que vuelva a abrir sus puertas uno de los recintos de futbol más icónicos y emblemáticos del planeta, el mítico Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Ciudad de México.

Serán al final más de 18 meses de obra y remodelación con cientos trabajadores de sol a sol todos los días con el objetivo volver al estadio más famoso de México uno de los más modernos del mundo.

“ Va a ser una combinación muy interesante entre un sitio histórico con alma y corazón y un sitio tecnológicamente al día, a la vanguardia”, dijo Félix Aguirre, director adjunto del estadio.

En cuanto a la cancha, dentro de muy poco se sembrará un pasto de altísima tecnología semi híbrido que permitirá que incluso después de una lluvia como las que se han presentado en este 2025, en minutos, el campo listo para iniciar un partido de futbol sin ningún inconveniente.

“El término es inglés, pero traducido sería jugabilidad, es decir, que el balón ruede adecuadamente a la velocidad adecuada y le va a dar mucha estabilidad y eso evita las torceduras, incluso lesiones musculares”, apuntó Aguirre.

El Estadio Ciudad de México contará con un sistema de sonido de alta calidad, conectividad gratuita y miles de metros de pantallas led por dentro y sin alterar su mundialmente famosa estructura también por fuera.

El recinto también contará con zonas de hospitalidad, palcos renovados, nuevas butacas que poco a poco se empiezan a instalar y áreas que antes simplemente no existían.