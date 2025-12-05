Amaury Vergara da detalles de remodelaciones en la casa de Chivas de cara al Mundial 2026
El propietario del Guadalajara espera que la Selección Mexicana tenga un grupo que le ponga retos.
Amaury Vergara, propietario del Guadalajara, dio detalles sobre como van las remodelaciones del estadio y el campo de entrenamiento de las Chivas de cara a unos meses del arranque del Mundial 2026.
En entrevista para TUDN, el directivo del Rebaño señaló faltan cosas, pero todo va saliendo conforme a la planeación.
“ Casi listo, porque todavía faltan unas obras, pero en espíritu organización y planeación estamos completamente listos”
“Están en obras algunas cosas, ya lo último, pero está todo bajo el plan y listo. En Verde Valle ya vamos a arrancar la instalación de la cancha nueva que estará homologada con la cancha del estadio (Akron) mismo pasto, sistema y tecnología. Así que primero Chivas podrá entrenar en la misma cancha del estadio a partir del próximo año y cualquier selección que elija Verde Valle como sede campamento”, señaló Amaury Vergara en entrevista con TUDN.
De igual forma Amaury Vergara señaló en entrevista con TUDN que le gustaría que a la Selección Mexicana le tocara un grupo que le dé “chance” de avanzar.
“ Una combinación entre equipos que, si nos pongan en zona de reto y también a lo mejor que nos des un poquito de chance”, mencionó.
“VAMOS A SORPRENDER EL PRÓXIMO TORNEO”: AMAURY VERGARA
Amaury Vergara, dueño de Chivas, dijo estar ilusionado con el equipo pese a la eliminación del Apertura 2025 y aseguró que el próximo año sorprenderán.
“Estamos tristes los chiva-hermanos porque nos dolió la eliminación, pero te seré honesto tengo mucha ilusión por este proyecto, estos muy contento con el trabajo de la directiva y con Gabriel Milito”
“Tenemos un gran plantel con una combinación entre experiencia y figuras nuevas de jóvenes, y este es el proyecto que estamos buscando y vamos a sorprender en el próximo torneo”, agregó Vergara.