Amaury Vergara, propietario del Guadalajara, dio detalles sobre como van las remodelaciones del estadio y el campo de entrenamiento de las Chivas de cara a unos meses del arranque del Mundial 2026.

En entrevista para TUDN, el directivo del Rebaño señaló faltan cosas, pero todo va saliendo conforme a la planeación.

“ Casi listo, porque todavía faltan unas obras, pero en espíritu organización y planeación estamos completamente listos”

“Están en obras algunas cosas, ya lo último, pero está todo bajo el plan y listo. En Verde Valle ya vamos a arrancar la instalación de la cancha nueva que estará homologada con la cancha del estadio (Akron) mismo pasto, sistema y tecnología. Así que primero Chivas podrá entrenar en la misma cancha del estadio a partir del próximo año y cualquier selección que elija Verde Valle como sede campamento”, señaló Amaury Vergara en entrevista con TUDN.

De igual forma Amaury Vergara señaló en entrevista con TUDN que le gustaría que a la Selección Mexicana le tocara un grupo que le dé “chance” de avanzar.

“ Una combinación entre equipos que, si nos pongan en zona de reto y también a lo mejor que nos des un poquito de chance”, mencionó.

“VAMOS A SORPRENDER EL PRÓXIMO TORNEO”: AMAURY VERGARA

Amaury Vergara, dueño de Chivas, dijo estar ilusionado con el equipo pese a la eliminación del Apertura 2025 y aseguró que el próximo año sorprenderán.

“Estamos tristes los chiva-hermanos porque nos dolió la eliminación, pero te seré honesto tengo mucha ilusión por este proyecto, estos muy contento con el trabajo de la directiva y con Gabriel Milito”

“Tenemos un gran plantel con una combinación entre experiencia y figuras nuevas de jóvenes, y este es el proyecto que estamos buscando y vamos a sorprender en el próximo torneo”, agregó Vergara.