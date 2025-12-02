    Mundial 2026

    Gillette Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    El recinto en Foxborough en Massachusetts albergará siete partidos de la Copa del Mundo 2026.

    Por:
    David Espinosa.
    Video FIFA responde a intención de Trump de mover sede del Mundial 2026

    Boston nuevamente será una de las 16 sedes de una Copa del Mundo de la FIFA gracias al Gillette Stadium, un estadio que ha sufrido renovaciones importantes para albergar el evento.

    El Boston Stadium corrió riesgo de ser sede por el tema de inseguridad en la ciudad, pero hasta este momento se mantiene como parte del Mundial 2026 y albergará siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

    PUBLICIDAD

    El estadio fue diseñado por la firma de arquitectura HOK Sport y Grupo Kraft, inició su construcción en 2000 y finalizó en 2002, junto al demolido Foxboro Stadium que fue sede de la Copa del Mundo 1994.

    El Boston Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 65 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

    ¿DÓNDE QUEDA EL GILLETTE STADIUM?


    El Estadio Boston está ubicado en el suroesta de la ciudad, a unos 35 kilómetros, en la localidad de Foxborough con dirección oficial 1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035.

    El costo de este recinto fue de 325 millones dólares y su renovación en 2023 tuvo una inversión de 225 millones de dólares. Es sede de New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS), pero también ha alojado encuentros de Copa Oro Mundial Femenil y Copa América.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BOSTON


    El Gillette Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno último de Cuartos de Final.

    • Fase de Grupos: 13 de junio
    • Fase de Grupos: 16 de junio
    • Fase de Grupos: 19 de junio
    • Fase de Grupos: 24 de junio
    • Fase de Grupos: 26 de junio
    • Dieciseisavos de Final: 29 de junio
    • Cuartos de Final: 9 de julio.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Levi's Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Levi's Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    1 min
    Mercedes-Benz Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Mercedes-Benz Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    1 min
    Arrowhead Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Arrowhead Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    2 min
    AT&T Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    AT&T Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    1 min
    Hard Rock Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Hard Rock Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026
    countdown logo
    SORTEO FINAL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026
    05 de DICIEMBRE, 11:00 AM
    02
    Días
    :
    15
    Hrs
    :
    00
    Min
    :
    52
    Seg
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    Bajo un volcán
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX