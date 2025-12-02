Gillette Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Boston nuevamente será una de las 16 sedes de una Copa del Mundo de la FIFA gracias al Gillette Stadium, un estadio que ha sufrido renovaciones importantes para albergar el evento.

El Boston Stadium corrió riesgo de ser sede por el tema de inseguridad en la ciudad, pero hasta este momento se mantiene como parte del Mundial 2026 y albergará siete partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

El estadio fue diseñado por la firma de arquitectura HOK Sport y Grupo Kraft, inició su construcción en 2000 y finalizó en 2002, junto al demolido Foxboro Stadium que fue sede de la Copa del Mundo 1994.

El Boston Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 65 mil espectadores, de acuerdo a información de la FIFA.

¿DÓNDE QUEDA EL GILLETTE STADIUM?



El Estadio Boston está ubicado en el suroesta de la ciudad, a unos 35 kilómetros, en la localidad de Foxborough con dirección oficial 1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035.

El costo de este recinto fue de 325 millones dólares y su renovación en 2023 tuvo una inversión de 225 millones de dólares. Es sede de New England Patriots (NFL) y New England Revolution (MLS), pero también ha alojado encuentros de Copa Oro Mundial Femenil y Copa América.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BOSTON



El Gillette Stadium albergará cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y uno último de Cuartos de Final.