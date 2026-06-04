Sedes Mundial 2026 Este es el calendario completo de los partidos en Monterrey para el Mundial 2026 Estos son los juegos que se disputarán en el Estadio Monterrey para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Video Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en Monterrey

El Estadio Monterrey será sede por primera vez en su historia de una Copa del Mundo de la FIFA 2026 y albergará cuatro de los 13 partidos que tendrá México en esta edición; 13 más se jugarán en Canadá y el resto en Estados Unidos.

En la Sultana del Norte se jugarán partidos correspondientes al Grupo F y del Grupo A; además de un encuentro de los Dieciseisavos de Final que involucran a selecciones del Grupo F y del Grupo C.

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LOS PARTIDOS DEL ESTADIO MONTERREY EN EL MUNDIAL 2026

Túnez será la selección que más partidos dispute en el Estadio Monterrey, con dos juegos, ambos correspondientes a la actividad del Grupo F.

El partido de Túnez ante Japón incluso significará el partido mil en la historia de los Mundiales, uno de los encuentros que más reflectores acapararán y en el que estará presente el presidnete de la FIFA, Gianni Infantino.

Incluso, puede haber un tercer juego para la selección representante de África en caso de que clasifique a los Dieciseisavos de Final como primera de su sector, el F.

Estos son los partidos que tendrá el Estadio Monterrey en el Mundial 2026:

FASE DE GRUPOS

Domingo, 14 de junio 2026

Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Sábado, 20 de junio 2026

Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México, 00:00 H ET

Miércoles, 24 de junio 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

DIECISEISAVOS DE FINAL