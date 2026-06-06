Mundial 2026 ¿Qué selecciones jugarán en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026? La Sultana del Norte albergará cuatro encuentros mundialistas entre Fase de Grupos y Dieciseisavos de Final.

Video ¿Qué selecciones jugarán en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Estamos muy cerca de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una de las ciudades sedes de este magno evento , Monterrey, ya se encuentra lista para recibir a las selecciones que ahí disputarán sus encuentros.

El que será llamado Estadio Monterrey durante la justa mundialista será el escenario de cuatro partidos, tres de la Fase de Grupos y uno más durante los Dieciseisavos de Final, por lo que recibirá a al menos cinco combinados nacionales.

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LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EN MONTERREY

La ciudad de Monterrey contará con la presencia de selecciones del Grupo A, Grupo F y Grupo C.

Grupo A : Sudáfrica y Corea del Sur

: Sudáfrica y Corea del Sur Grupo F: Japón, Suecia y Túnez, aunque Países Bajos también podría llegar en caso de que quede como primer lugar del sector y dispute ahí su partido de Dieciseisavos de Final.

Japón, Suecia y Túnez, aunque Países Bajos también podría llegar en caso de que quede como primer lugar del sector y dispute ahí su partido de Dieciseisavos de Final. Grupo C: Monterrey contará con la presencia del segundo lugar del Grupo C en Dieciseisavos de Final, mismo que esta compuesto por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 QUE SE JUGARÁN EN MONTERREY

El Estadio Monterrey albergará cuatro partidos del Mundial 2026 entre el 14 y 29 de junio en etapas de Fase de Grupos y Dieciseisavos de Final: