    Mundial 2026

    ¿Qué selecciones jugarán en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

    La Sultana del Norte albergará cuatro encuentros mundialistas entre Fase de Grupos y Dieciseisavos de Final.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Qué selecciones jugarán en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

    Estamos muy cerca de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una de las ciudades sedes de este magno evento , Monterrey, ya se encuentra lista para recibir a las selecciones que ahí disputarán sus encuentros.

    El que será llamado Estadio Monterrey durante la justa mundialista será el escenario de cuatro partidos, tres de la Fase de Grupos y uno más durante los Dieciseisavos de Final, por lo que recibirá a al menos cinco combinados nacionales.

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    LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EN MONTERREY

    La ciudad de Monterrey contará con la presencia de selecciones del Grupo A, Grupo F y Grupo C.

    • Grupo A: Sudáfrica y Corea del Sur
    • Grupo F: Japón, Suecia y Túnez, aunque Países Bajos también podría llegar en caso de que quede como primer lugar del sector y dispute ahí su partido de Dieciseisavos de Final.
    • Grupo C: Monterrey contará con la presencia del segundo lugar del Grupo C en Dieciseisavos de Final, mismo que esta compuesto por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

    LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 QUE SE JUGARÁN EN MONTERREY

    El Estadio Monterrey albergará cuatro partidos del Mundial 2026 entre el 14 y 29 de junio en etapas de Fase de Grupos y Dieciseisavos de Final:

    • 14 de junio: Suecia vs. Túnez
    • 20 de junio: Túnez vs. Japón
    • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur
    • 29 de junio: 1º del Grupo F vs. 2º del Grupo C (Dieciseisavos de Final)
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