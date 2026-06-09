Mundial 2026 Estadio Universitario, casa de Tigres, ya no será parte del Mundial 2026 El Volcán iba a ser sede de entrenamiento para algunas selecciones durante la Copa del Mundo.

Video Estadio Universitario ya no será sede alguna selección durante el Mundial 2026

El Estadio Universitario de Tigres se quedará sin ser sede de alguna selección en el Mundial 2026 tras la polémica que pasó con la Selección de Japón, que optó por trasladarse al Barrial por las condiciones de las canchas en las instalaciones del club de la UANL.

Tres fuentes han confirmado a TUDN, de acuerdo con Vladimir García, que el team services de FIFA tomó la decisión de que Suecia y Japón no utilicen el Estadio Universitario para el día previo a su partido en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

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Suecia enfrentará a Túnez el 14 de junio en el Estadio Monterrey, mientras que Japón volverá a la ciudad regia para medirse a Túnez el sábado 20 de junio, partido que significará el número mil en la historia de los Mundiales.

A falta de confirmación, ambas selecciones entrenarán un día antes del partido en las instalaciones del Monterrey, el Barrial.

Vladimir García añade que se espera que lo mismo suceda con la previa de los partidos del 24 de junio (Sudáfrica vs. Corea del Sur) y del 29 de junio (Dieciseisavos de Final).

¿Cuál fue la polémica de la Selección de Japón en Monterrey?

La Selección de Japón eligió la ciudad de Monterrey para hacer su pretemporada antes de instalarse en Nashville, donde será su campamento base durante el Mundial 2026.

Los Samuráis Azules firmaron un acuerdo con la directiva de Tigres para usar su centro de entrenamiento antes de su debut en la Copa del Mundo, sin embargo, abandonaron las instalaciones felinas tras probar la cancha del CET y la cancha de medicina del deporte de la UANL, al determinar que ninguna estaba en condiciones óptimas para entrenar.

Incluso, Takefusa Kubo, estrella de Japón y jugador de la Real Sociedad, declaró que las instalaciones de Tigres no eran de nivel mundialista y que los jugadores japoneses tenían miedo a lesionarse por el estado de las canchas.

Japón tuvo que mudarse al Barrial luego de llegar a un acuerdo con Monterrey y con la Selección de Túnez, quien eligió las instalaciones de Rayados para ser su campamento base en el Mundial 2026.

Japón no se fue de Monterrey por descontento con Tigres

Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey, rompió el silencio para desmentir que la salida de la selección japonesa de la ciudad haya sido por el descontento, sino porque ya estaba programado su viaje a Nashville para instalarse en su campamento base.

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“Evidentemente las redes sociales amplifican muchas cosas, también siempre hay fake news, creo que esta situación que se vivió con Japón permitió, para mucha gente, alimentar la rivalidad entre Rayados y Tigres. Creo que no hay problema entre las directivas y que al final del día Japón se fue contento, ya probó un poco lo que tiene Monterrey en capacidad de organización.

“Ya probaron el clima de Monterrey que, para ellos, en su preparación deportiva, por eso era importante venir a este precamp. Estamos aquí, ansiosos y con los brazos abiertos de esperar a Japón cuando venga a un partido histórico que será el partido mil (de los Mundiales) el sábado 20 de junio”, señaló Alejandro Hütt.