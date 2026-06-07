Mundial 2026 Trabajadores del SoFi Stadium aprueban huelga a una semana del Mundial 2026 El Estadio Los Angeles albergará un total de 8 partidos de cuatro fases en la Copa del Mundo.

Video ¡Máxima tensión! Huelga pone en jaque debut de Estados Unidos en el Mundial

A cuatro días de la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, las cosas no pintan bien para uno de los estadios en Estados Unidos con más partidos en todo el torneo veraniego.

Y es que trabajadores del Estadio Los Angeles (SoFi Stadium) autorizaron una huelga, mediante votación en días recientes, para exigir una mejora en sus condiciones laborales tras permanecer un año sin contrato.

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El sindicato Unite Here Local 11, el cual posee el 96 por ciento de la fuerza laboral del estadio, aprobó la huelga a una semana del partido que inaugurará la cancha del inmueble con el duelo entre Estados Unidos y Paraguay el viernes 12 de junio.

Además de la exigencia por mejorar salarios y condiciones laborales en general, el sindicato busca garantías por parte de las autoridades locales para que no haya operativos en las inmediaciones del estadio durante el Mundial por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mejor conocido como ICE.

Kurt Petersen, copresidente del sindicato, sentenció que de no llegar a un acuerdo, los poco más de dos mil trabajadores abandonarán sus puestos y sabotearán el primer partido programado en el inmueble.

El Estadio Los Angeles tiene una capacidad de 70 mil aficionados y albergará un total de 8 partidos del Mundial; 5 de Fase de Grupos, dos de Octavos y uno de Cuartos de Final.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LOS ANGELES EN EL MUNDIAL 2026?

Fase de Grupos

Juego 4: viernes, 12 de junio de 2026, EE.UU. vs. Paraguay (Grupo D)

(Grupo D) Juego 15: lunes, 15 de junio de 2026, Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

(Grupo G) Juego 26: jueves, 18 de junio de 2026, Suiza vs. Bosnia-Herzegovina) (Grupo B)

(Grupo B) Juego 39 - Domingo, 21 de junio de 2026, Bélgica vs. Irán (Grupo G)

(Grupo G) Juego 59 - Jueves, 25 de junio de 2026, Turquía vs. EE. UU. (Grupo D)

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Octavos de Final

Juego 73 - Domingo, 28 de junio de 2026, a las 12 p.m., octavos de final

Juego 84 - Jueves, 2 de julio de 2026 a las 12 p.m., octavos de final

Cuartos de Final