Mundial 2026 Este es el calendario completo de los partidos en Guadalajara para el Mundial 2026 Conoce los partidos que se disputarán en el Estadio Guadalajara para la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Video Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial

Desde un inicio se supo que el Estadio Guadalajara, una de las tres sedes que tiene México en el Mundial 2026, tendría sólo partidos de la Fase de Grupos y con sólo cuatro de ellos, por lo que tras el sorteo y luego de revelarse el calendario completo, ya sabe quiénes estarán.

El día del sorteo del Mundial 2026 se especulaba que la Selección de Portugal, con su figura estelar Cristiano Ronaldo, jugaría un partido en el Estadio de Chivas, pero tras revelarse las fechas y horarios del calendario se aclararon los rumores.

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Todos los juegos del Estadio de Guadalajara serán en junio próximo y como parte de la Fase de Grupos, habrá selecciones del Grupo A, del Grupo K y del Grupo H, este último con uno de los mejores partidos de esta ronda mundialista; el Uruguay vs. España.

LOS PARTIDOS DEL ESTADIO GUADALAJARA EN EL MUNDIAL 2026

La última selección que se conoció que jugará en la Perla Tapatía en la Copa del Mundo de la FIFA salió del Repechaje Intercontinental; RD Congo.

También, salió un combinado 'tardío', pues se trató de una selección europea que disputó los Playoffs de la UEFA; Chequia.

Estos son los partidos a disputarse en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026: