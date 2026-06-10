Estadios Mundial 2026 Gobierno de Nueva Jersey regalará boletos a aficionados para el Mundial 2026 La gobernadora de aquel estado anunció que boletos serán regalados para que los aficionados puedan asistir a partidos del Mundial 2026.

Por: Ricardo Escartín Mondragón Síguenos en Google

Video Gobierno de este estado regalará boletos para el Mundial 2026

El Gobierno de Nueva Jersey anunció que un total de 770 boletos serán regalados para que los aficionados puedan asistir a partidos que se disputarán en el estadio Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026.

La iniciativa fue llevada a cabo por Mickey Sherrill, que desde inicios de este año es gobernadora de dicho estado. La decisión fue avalada y apoyada por la FIFA.

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LOS BOLETOS DEL MUNDIAL 2026 PARA EL ESTADIO DE NUEVA JERSEY NO SERÁN REGALADOS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL

Los boletos serán regalados, pero no para cualquier tipo de aficionados.

La mandataria emitió el comunicado este martes para las cámaras de CBS News Nueva York, donde detalló qué grupos de población se podrán hacer de un boleto.

Sherrill dividió el número de boletos para darle prioridad a los siguientes sectores de la población neojersísta.

500 boletos serán para:

Clubes de futbol juvenil

Integrantes de la Guardia Nacional situados en el extranjero

Trabajadores esenciales del condado de Bergen

200 boletos se entregarán a:

Trabajadores del sector salud

Enfermeros de primera línea

Pacientes pediátricos hospitalizados

Menores que enfrentan enfermedades graves.

Las 70 entradas restantes se ofrecerán a aquellos que sean parte de la iniciativa Welcome World Rewards, que junto con el comité organizador de la sede de Nueva York-Nueva Jersey.

Dicha propuesta busca la activación económica de pequeños comercios locales durante el Mundial 2026.

El programa, impulsado por el comité organizador de la sede NYNJ, busca incentivar el consumo en pequeños comercios locales durante el Mundial.

Esta propuesta es similar a la hecha por, Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, quien puso a la venta 1,000 boletos para la sede de dicho estado, a precios bajos.