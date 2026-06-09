Mundial 2026 Tigres reacciona así a decisión de FIFA de quitar el Estadio Universitario del Mundial 2026 La directiva del conjunto universitario explica la situación después de la determinación de FIFA.

Video Tigres reacciona así a decisión de FIFA de quitar el Universitario

Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Tigres, reaccionó a la decisión de FIFA de eliminar el Estadio Universitario como sede de entrenamiento al menos para las selecciones de Suecia y Japón.

Valenzuela dejó en claro que la cancha fue atendida por un proveedor de FIFA y que, de hecho, el organismo rector del futbol mundial dio lineamientos que, a su juicio, se cumplieron.

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"Nosotros desde hace ocho meses contratamos a un proveedor avalado por FIFA y hemos seguido indicaciones de FIFA, la realidad es que ellos anoche nos avisaron que Suecia y Japón no entrenarán con nosotros el 13 y 19 de junio.

"Vamos a aseguir trabajando en las canchas para que estén bien para las siguientes selecciones, para Tigres, las canchas estarán en óptimas condiciones para cuando regrese", agregó.

Valenzuela dejó en claro que la decisión no tiene contenta a la directiva de la escuadra universitaria, aunque acatarán y respetarán lo que dictamine FIFA.