Mundial 2026 Estadio Monterrey y su impresionante decoración para el Mundial 2026 El inmueble regiomontano ya tiene todo preparado para recibir su primer juego de la Copa del Mundo.

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video ¡Una fortaleza de acero! El estadio de Monterrey ya espera al Mundial

A unos días del arranque del Mundial 2026, el Estadio Monterrey se reporta completamente listo para ser una de las sedes más importantes de la Copa del Mundo en México. Este martes, la FIFA dio a conocer las imágenes oficiales del inmueble regiomontano ya con la decoración completa tanto en el interior como en el exterior del recinto

¿Cómo será el Estadio Monterrey en el Mundial 2026?

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Con motivo de la justa mundialista, la FIFA decoró el Estadio Monterrey con el respectivo brandeo del certamen en sus tribunas, el cual es de color verde y dorado.

Esta tipografía es similar a la usada en el Estadio Ciudad de México (tambien conocido como Estadio Azteca), sin embargo, en el Gigante de Acero no aparecen colgadas las banderas de países como en el de la capital.

Además de las tribunas, el estadio luce bancas completamente personalizadas para jugadores y cuerpo técnico, con detalles especiales para las selecciones de Suecia y Túnez, los protagonistas del partido inaugural en Monterrey.

El terreno de juego se presenta como una auténtica alfombra verde y en inmejorables condiciones para los cuatro partidos que albergará el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026, tres de ellos correspondientes a la Fase de Grupos.

¿Cuándo es el primer partido del Mundial 2026 en Monterrey?

La moderna casa de los Rayados de Monterrey lucirá ahora con un lleno espectacular de cara al primer partido que recibirá en el certamen de la FIFA.