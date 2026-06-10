    Mundial 2026

    Asistentes a inauguración al Mundial 2026 se llevarán grandes sorpresas

    Los aficionados que asisten a la ceremonia de inicio de la justa mundialista encontrarán un obsequio en sus asientos.

    Por:Erick Morales Baca
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    Una gran sorpresa le espera a los aficionados que tendrán la fortuna de estar en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que aparte de vivir la gran experiencia que esto implica, en cierto momento podrán ser parte del espectáculo.

    Y es que para esta ceremonia que marcará el inicio de evento futbolístico más importante del mundo, los asientos del Estadio Ciudad de México no estarán vacíos cuando lleguen los aficionados, sino que tendrán un elemento especial.

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    Cada uno de los asistentes al encuentro inicial del Mundial 2026 entre la Selección Mexicana y la de Sudáfrica, hallará en su butaca un regalo, el clásico sombrero charro mexicano, mismo con el que no solamente se convertirá en parte de la ceremonia, sino que podrá apoyar con él al Tricolor.

    El sombrero es de cartón, para armar de forma fácil y cuenta con los colores del uniforme de la escuadra comandada por Javier Aguirre, además de adornos alusivos a la cultura de México.

    La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 es este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, sede del primer partido de la Copa del Mundo de la FIFA, y comenzará a las 11:30 de la mañana.

    Inmediatamente después de la ceremonia, se disputará el primer encuentro de la justa mundialista entre México y Sudáfrica, correspondiente al Grupo A de la competencia.

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