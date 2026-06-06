    Estadios Mundial 2026

    Mundial 2026: FIFA permite el ingreso de botellas de agua a los estadios

    Los pronósticos de altas temperaturas durante la Copa del Mundo obligan a reconsiderar algunas prohibiciones por parte del máximo rector de futbol.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video FIFA permitirá el ingreso de botellas de agua a los estadios en el Mundial 2026

    Con el Mundial 2026 por comenzar con el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, hay algunas consideraciones que la propia FIFA revirtió en beneficio tanto de jugadores, aficionados y todos los involucrados en el evento.

    El pronóstico de altas temperaturas durante la Copa del Mundo, pese a algunas lluvias previstas en sedes que junto a la humedad pudieran hacer más difíciles las condiciones climáticas para el deporte de alto rendimiento, la FIFA tomó una importante decisión.

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    Si bien suelen prohibirse el ingreso de botellas de agua a eventos masivos en México como conciertos o actividades deportivas profesionales, esta vez los aficionados que acudan a los estadios sí podrán entrar con ellas.

    Todos los aficionados podrán llevar una botella de agua desechable de plástico blando, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica, a cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá.

    “Como explica Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no se permitirá llevar botellas de agua reutilizables de lados duros por razones de seguridad y protección”, informó la FIFA en sus redes sociales.

    Con ello, el ingreso de botellas de agua con las características especificadas por parte de la FIFA ya no será uno de los objetos prohibidos durante los partidos en los estadios de las sedes del Mundial 2026.

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