Estadios Mundial 2026 Mundial 2026: FIFA permite el ingreso de botellas de agua a los estadios Los pronósticos de altas temperaturas durante la Copa del Mundo obligan a reconsiderar algunas prohibiciones por parte del máximo rector de futbol.

Video FIFA permitirá el ingreso de botellas de agua a los estadios en el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 por comenzar con el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, hay algunas consideraciones que la propia FIFA revirtió en beneficio tanto de jugadores, aficionados y todos los involucrados en el evento.

El pronóstico de altas temperaturas durante la Copa del Mundo, pese a algunas lluvias previstas en sedes que junto a la humedad pudieran hacer más difíciles las condiciones climáticas para el deporte de alto rendimiento, la FIFA tomó una importante decisión.

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Si bien suelen prohibirse el ingreso de botellas de agua a eventos masivos en México como conciertos o actividades deportivas profesionales, esta vez los aficionados que acudan a los estadios sí podrán entrar con ellas.

“ Todos los aficionados podrán llevar una botella de agua desechable de plástico blando, de 20 onzas (590 ml), sellada de fábrica, a cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá.

“Como explica Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no se permitirá llevar botellas de agua reutilizables de lados duros por razones de seguridad y protección”, informó la FIFA en sus redes sociales.