Mundial 2026 Estadio Nueva York/Nueva Jersey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió El coloso de East Rutherford será la sede de la Final de la Copa Mundial 2026 en el verano.

Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de New York en la Copa del Mundo de 2026!

El MetLife Stadium fue elegida por la FIFA como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 y de igual forma será la sede de la Final de la Copa del Mundo.

El estadio de New York Giants y New York Jets de la NFL, sustituye al mítico Giants Stadium que en el Mundial Estados Unidos 1994 fue sede del evento.

PUBLICIDAD

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO NUEVA YORK NUEVA JERSEY?



El MetLife Stadium, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en el condado de Bergen en East Rutherford y se identificará para el Mundial como Estadio Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

El New York/New Jersey Stadium recibirá un total de ocho partidos en la Copa Mundial 2026, para ser uno de los recintos que más juegos tenga en este torneo.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL METLIFE STADIUM



El coloso de East Rutherford albergará solo cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, otro de Octavos de Final y la Gran Final, un total de ocho juegos.