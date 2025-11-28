MetLife Stadium: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Video ¡Final en Nueva York! Se decide sede del último juego del Mundial 2026

Una de las sedes del Mundial 2026 será New York New Jersey en Estados Unidos con el esplendoroso MetLife Stadium como recinto para los partidos del torneo.

El New York New Jersey Stadium será la sede de la Final de la Copa del Mundo, al ganarle la partida al AT&T Stadium y SoFi Stadium que estaban en esa terna.

PUBLICIDAD

El estadio fue diseñado por un equipo de arquitectos, incluyendo EwingCole, 360 Architecture, y Rockwell Group. La empresa Bruce Mau Design Inc. también participó en el diseño.

Su construcción comenzó en el pasado 2007 y culminó para el 2010, para ser inaugurado con un juego de lacrosse en abril, pero su primer partido de futbol fue un amistoso de la Selección Mexicana en mayo contra Ecuador, previo al Mundial Sudáfrica 2010.

El MetLife Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 82,500 espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL METLIFE STADIUM?



El Estadio New York New Jesey se ubica en la condado de Bergen en East Rutherford, New Jersey con dirección oficial de 1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073.

El costo de este recinto fue de 1,600 millones de dólares y es casa de los equipos de la NFL, New York Giants y New York Jets.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO NEW YORK NEW JERSEY



El MetLife Stadium albergará solo cinco partidos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final, otro de Octavos de Final y la Gran Final, un total de ocho juegos.